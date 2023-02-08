Його тіло було затиснуте бетонними плитами, а дихати не давало каміння. Далі - історія врятованого після ракетного удару Дмитра з Краматорська. Хлопець пам'ятає кожну хвилину - спалах, руйнування і перший подих. Сьогодні він у надійних руках медиків Дніпра, постраждалий розповів, як йому вдалося вижити.

Дмитро Мєшков, постраждалий:

Я все время был в сознании - и до выстрела, и во время выстрела и после выстрела.

Перше лютого Дмитро вважає своїм другим Днем народження - хлопець пережив ракетний удар. Російська армія випустила по житловому будинку Краматорська ракету "Іскандер". В момент атаки Дмитро був вдома.

Дмитро Мєшков, постраждалий:

Вспышка, которая по ощущениям длилась секунд 10. Постоянно повторяющаяся бело-желтая вспышка, шум как-будто гора обваливается. Как-будто ты находишся в домике из кубиков, его пнули и он рассыпается, дезориентация, чувство падения и очень сильное давление на все тело. Если вы попробуете сжать зубы очень сильно, вот такое ощущение по всему телу.

Ракета вщент зруйнувала два під'їзди житлового будинку. Дмитро опинився під завалами. Його затисло бетонною плитою.

Дмитро Мєшков, постраждалий:

Я понял, что я так легко не отделался и меня ждет мучение от удушения, я помолился Богу чтобы он взял мою душу и я не сильно мучался. Я пытаюсь прикрыть рот рукой, чтобы дышать и выплюнуть все, что у меня там в рот забилось, но у меня не получилось это сделать, потому что оно у меня все засыпалось обратно. Мне пришлось пережевать все эти камешки, пыль и проглотить и уже таким образом дышать через руку.

Коли все ж вдалося глибоко вдихнути - Дмитро почав кликати на допомогу. За пів години рятувальникам вдалося до нього дістатися і витягти з-під завалів. Лікарі краматорська надали першу допомогу, і екстрено відправили до Дніпра.

Сергій, лікар:

Наші хірурги поладили ніс. Зробили все можливе, щоб він тут одужував. Комп'ютерний томограф. Є проблеми з рукою, вони вирішуються, є проблеми з поламаним носом, але психологічний стан добрий. Ми знаємо, що Дмитро за щитані дні уже буде відновлюватися.

Вижити після ракетного удару - лікарі називають це дивом.

Сергій, лікар:

Коли тіла розлітаються на кусочки, коли вириваються органи, коли відлітають руки й ноги. Врятувати не завжди вдається. І ось тут дуже гарний приклад, коли людина пережила ракетний обстріл, вижила і має добре самообладання і дуже швидко виздоровлює.

Дмитро тепер сподівається не змарнувати другий шанс. Повертатися у Краматорськ поки не планує. Хлопець навчається у Харкові, здобуває ІТ-спеціальність.

Дмитро Мєшков, постраждалий:

В Харькове тоже были постоянные обстрелы. В Краматорске тоже самое. Были обстрелы по нескольку раз в день. Были ситуации, когда все было тихо. В плане инфраструктуры, я думаю как и в других городах. Иногда есть свет. Иногда есть вода, иногда магазины открыты, иногда там есть продукты.

Він та його батьки планують переїхати до більш безпечних міст.