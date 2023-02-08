Несподіванка цього дня - яка стала головною новиною цього дня. Неанонсований візит Володимира Зеленського у Велику Британію. Український президент приземлився у Лондоні зранку. І прямо на злітній смузі його особисто зустрічав прем'єр Ріші Сунак. І це, до речі, вияв особливої поваги.

І далі цих виявів поваги було чимало. У британському парламенті українського лідера слухали стоячи - лорди та високопосадовці, перериваючи президента оплесками. Промова Зеленського, звісно, була про війну. А ще він просив надати нам літаки-винищувачі. Докладніше - в матеріалі нашої британської кореспондентки Світлани Чернецької.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Свій візит президент Зеленський починає за цією легендарною адресою - Даунінг-стріт, 10. В офісі британського прем'єра його чекають приємні новини - навчання українських військових на місцевих базах - розширять на пілотів та морських піхотинців.

Зазвичай прем'єр Британії зустрічає поважних гостей на порозі. Але цього разу Ріші Сунак зробив помітний виняток - і особисто чекав Володимира Зеленського на злітній смузі аеропорту. Тож лідери могли почати перемовини ще в автівці - дорогою в центр. На Даунінг-стріт їх вже чекав натовп журналістів.

Зеленський не вперше у цій будівлі. З офіційним візитом у Лондоні він був у жовтні 2020. Тоді його приймав Борис Джонсон. З чинним прем'єром - президент теж уже знайомий. Бо нещодавно вітав його в Києві.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

У нас дуже багато питань для обговорення сьогодні, щоби зрозуміти, як краще підтримувати Україну в цій боротьбі проти росії. Для нас привілей вітати вас тут, Володимире і ми хочемо підтримувати вас протягом цього конфлікту і забезпечити вашу перемогу.

Володимир Зеленський, президент України:

Дякую Британії, дякую вашому суспільству, насамперед, за велику підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення.

Програма президента - дуже насичена. Одразу з офісу прем'єра він прямує до парламенту.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Це не перший виступ президента Зеленського у британському парламенті. На 13-ий день повномасштабної війни він вже звернувся до місцевих депутатів, щоправда, за допомогою відеозв'язку. Ту промову назвали історичною. В березні президент просив Лондон посилити санкції проти агресора та допомогти зробити безпечним небо над Україною.

Нині знову йдеться про небо. Щоправда, тепер Київ просить літаки-винищувачі! Спікеру президент дарує шолом одного із найкращих українських пілотів. На ньому написано "у нас є свобода, дайте нам крила захистити її".

Володимир Зеленський, президент України:

Я вірю, що цей символ допоможе нашій наступній коаліції - коаліції літаків. І я звертаюся до вас та до світу з простими та дуже важливими словами: бойові літаки для України, крила для свободи.

Раз по раз промову президента переривають оплесками. Зала парламенту - заповнена вщерть. Такого аншлагу тут давно не пригадують. Не лише депутати, але є лорди, духівництво, високопосадовці - всі зібралися, аби послухати Українського лідера.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми знаємо - свобода переможе. Ми знаємо - росія програє. Ми справді знаємо, що перемога змінить світ і це будуть зміни, яких світ давно потребував. Велика Британія марширує разом з нами до найважливішої перемоги в нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни. А після нашого спільного виграшу, будь-який агресор - великий чи малий - знатиме, що його чекає, якщо він атакує міжнародний порядок.

Окремо у своїй промові президент виділив роль колишнього прем'єра - Бориса Джонсона.

Борисе, ви об'єднали інших, коли це видавалося абсолютно, абсолютно неможливо - дякую вам.

Пригадав президент і як відвідував воєнні кімнати Черчилля під час попереднього візиту до Лондона. І як відчув тоді щось, що лише тепер може пояснити.

Було відчуття, як хоробрість веде через найнеймовірніші труднощі, щоби нарешті винагородити перемогою, і це відчуття тепер знайоме всім українцям.

Пригадав і візит до Букінгемського палацу. Тоді він зустрічався із принцом Вільямом та герцогинею Кейт. Нині ж його особисто вітає Його Величність король Чарльз Третій.

А у ці хвилини триває пресконференція британського прем'єра та президента України на військовій базі у Дорсеті. Тут проходить навчання українських екіпажів на британських танках "Челленджер 2", які вже найближчими місяцями Лондон передасть Україні.