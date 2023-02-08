Зеленський завтра зустрінеться з прем'єром Італії у Брюсселі - CNN [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський проведе у четвер, 9 лютого, зустріч із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні у Брюсселі.
Про це CNN розповіли в канцелярії глави італійського уряду.
Як зазначає видання, Мелоні відвідає Брюссель для участі у засіданні Європейської ради. Також вона проведе двосторонні переговори із Зеленським.
При цьому деталі можливої майбутньої зустрічі наразі невідомі.
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