Та щоб менше гинуло українців, нам потрібна лише перемога. І її треба виборювати. Саме тому в Україні триває національна рекрутингова кампанія "Гвардія наступу". По всій країні набирають добровольців до восьми штурмових підрозділів Національної гвардії, поліції та Державної прикордонної служби. Менше ніж за тиждень заявки подали - понад вісім тисяч охочих.

Хто ці новобранці? До яких підрозділів записуються найбільше? І як можна стати бійцем штурмової бригади - далі.

Це ЦНАП в Івано-Франківську. І він один із семи на Прикарпатті, де можна записатися до професійних штурмових підрозділів.

Якщо ви хочете попасти на службу в Національну Гвардію, то можна на цей час обрати собі підрозділ, можна піти служити в 3028 полк, це Калинівка.

Записатися прийшов і франківець Віктор. Чоловіку - сорок чотири. Працює таксистом. Військовий досвід невеликий - служба в армії. Натомість є велике бажання захищати країну.

Віктор, доброволець у штурмову бригаду:

Я служив в армії давно - 98 рік, прикордонником. Зараз військовозобов'язаний і стою у воєнкоматі, сказали явитися, явився, але сказали лише тилове забезпечення. По стану здоров'я.

Утім сидіти в тилу Віктор не хоче. Тож вирішив піти добровольцем.

Віктор, доброволець у штурмову бригаду:

Я багато читав, дивився інтерв'ю зокрема Клименка, в.о.міністра внутрішніх справ, я все зрозумів. Є шість підрозділів, які формує Національна гвардія, підрозділ "Лють" поліції і "Сталевий кордон" прикордонники.

Віктор обрав Національну гвардію. В ЦНАПі заповнив заявку та отримав спрямування у військову частину.

Микола, співробітник відділу по роботі з особовим складом військової частини Національної Гвардії:

Це саме і є набір добровольців, а не тих людей, які не знають куди вони йдуть. Що пропонують по зарплаті, по соціальному захисту, всякі такі моменти. Вони знають куди вони йдуть, знають до чого вони готуються, знають які завдання буде виконувати підрозділ - або такі, або такі.

Є серед охочих і жінки. Ірина прийшла розпитати про деталі набору у підрозділ нацполіції "Лють". Сама вона - колишня працівниця поліції.

Ірина, переселенка з Луганська:

Я переселенка, я з Луганської області, з 14 року моє місто є в окупації, і з 14 року я проживаю постійно в різних містах. І звичайно, я дуже хочу аби наша держава перемогла і моє місто було звільнено, і взагалі вся територія була звільнена. І хочу докласти до цього зусиль. Впевнена, що жінки несуть таку ж саму відповідальність, як і чоловіки на своїх плечах, і є завдання, які жінки можуть виконати навіть успішніше.

Проте більшість кандидатів - це все ж чоловіки, кажуть у центрі рекрутингу.

Микола, співробітник відділу по роботі з особовим складом військової частини Національної Гвардії:

І найбільше цікавляться ті люди, які вже служили.

Ірина, інспектор управління кадрового забезпечення Гу НПУ в Івано-Франківській області:

Перше, що їх цікавить, які завдання буде виконувати дана штурмова бригада і як їм подати документи, куди правильно звернутися. Взагалі, як проходить відбір, які етапи відбору.

Процедура відбору до всіх восьми штурмових підрозділів однакова - анкета, документи, співбесіда, тестування. А ще - військово-лікарська комісія та екзамен з фізпідготовки. Різниця лише у віці. В нацполіції - віковий ценз від 18 до п'ятдесяти п'яти років, і до шістдесяти - в Нацгвардії та прикордонній службі.

Стандартний набір, нічого надзвичайного - все просто, легко, доступно. І якщо людина хоче, вона може попасти в любий час.

А після всіх етапів відбору, новобранців відправляють на навчання.

Микола, співробітник відділу по роботі із особовим складом військової частини Національної Гвардії:

Що таке штурмовий загін - це загін максимально укомплектований зброєю, всіма засобами й готовий до активних наступальних дій, які протягом конкретного часу швидко виконуються і підрозділ передислоковується на якусь нову задачу. Це не ті підрозділи, які ведуть окопну війну так звану. Це підрозділи з конкретною задачею.

Найбільше заявок наразі в бригади Національної гвардії. Але і цих бригад найбільше - шість із восьми. Набір рекрутів триватиме до початку квітня.