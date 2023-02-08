І в державній системі управління відбуваються зміни. Кадрові і не тільки. Цей тиждень почався з низки призначень. Тож кому дали посади? І чого чекати далі? Про політичні новини останніх днів - Анна Каменєва.

Тиждень масового кадропаду змінився тижнем призначень. Після гучних звільнень вакансій з'явилося чимало. При чому в різних відомствах. Напередодні президент призначив керівників трьох областей. У Херсонщину відрядили колишнього начальника нацполіції регіону Олександра Прокудіна. Головою Дніпропетровської обласної військові адміністрації став начальник СБУ області Сергій Лисак. Зі служби безпеки, а саме з посади в.о. керівника Антитерористичного центру, на підвищення пішов і Юрій Малашко. Очолив Запорізьку ОВА.

Сама Служба безпеки теж отримала свого керівника. Після майже пів року випробовувального терміну - Василь Малюк зі статусу виконувача обов'язків - перейшов на постійне місце голови.

Микола Давидюк, політолог, директор аналітичного центру "Політика":

Зміг продемонструвати і президенту, і суспільства те, що він може бути повноправним головою. Це і справи щодо вирішення самоочищення проросійських кадрів, він їх чистив дуже, жалію такого насправді за 30 років не було. 2-е це реальні справи проти російської православної церкви.

Федір Веніславський, нардеп, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони й розвідки:

Ми, члени комітету, поінформовані про дуже багато спецоперацій, які були спрямовані на протидію розвідці і агентам російської федерації.

Сам очільник СБУ свою роботу бачить в реформуванні та очищенні служби безпеки та всієї країни.

Василь Малюк, голова Служби безпеки України:

Посилюємо роботу з викриття і запобігання злочинам проти основ нацбезпеки, особливий акцент на боротьбі з колаборантами, поплічниками ворога та зрадниками усіх калібрів. Підкреслюю, усіх - недоторканих немає!

Ще одне кадрове рішення парламенту - призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ. До цього він очолював Нацполіцію, а після трагедії в Броварах став в.о. міністра.

На призначенні в Раді був і президент.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми здійснюємо кадрові та інституційні кроки на різних рівнях у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позицію України. Дякую усім, хто утримується від поширення чуток або псевдоінформації, що можуть послабити зосередженість наших людей у роботі на головне - на перемогу нашої країни.

А такі чутки цього тижня були - про можливе звільнення міністра оборони Олексія Резнікова. Про це навіть написали нардепи із провладної фракції. Утім потім - передумали.

Федір Веніславський, нардеп, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони й розвідки:

Це політичне обговорення, розглядалися на фракції. Але це політична складова, жодних юридично значимих дій, які б передували відставці можливої пана Резнікова не було.

Утім Кабмін таки перетрусять, кажуть у парламенті. Бо є питання до кількох міністрів. До кого саме: карти поки не розкривають.

Микола Давидюк, політолог:

Зараз точно становиться головний тренд антикорупційний в кабінеті міністрів і той, хто не буде підпадати, буде просто вилітати, як корок шампанського. І надіюсь буде вилітати прямо до СІЗО.

Та головне питання - чи поборить корупцію лише зміна прізвищ? Вочевидь, скандал із закупівлею золотих яєць, та й інших харчів для військових за захмарними цінами довів: зміни потрібні й в самій системі. Вже є обіцянки від міністра про контроль громадськості, а в Раді ухвалили в першому читанні законопроєкт про оприлюднення постфактум цін на оборонні закупівлі:

Федір Веніславський, нардеп, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони й розвідки:

Це харчі, бензин, матеріальне забезпечення. Це оборонні закупівлі. 200 тисяч - це вже будуть постфактум звітуватися. Коли мова йде про закупівлі для потреб сектору безпеки та оборони - військової техніки, зброї, які гарантують нашу безпеку загалом - це вже буде півтора мільйона.

Олексій Рєзніков, міністр оборони України:

Ми утворимо робочу групу з числа активістів антикорупціонерів по створенню громадської ради антикорупційної, ради при міністерстві оборони.

Ще один приклад - митниця. Фактів зловживань, хабарів і корупції набралося стільки, що в один день Державна митна служба залишилася без керівництва. Частину звільнили, декого усунули.

Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик:

Митниця перетворилася на такий своєрідний портал з романів про Гаррі Поттера, коли на нульовому кілометрі матеріалізується чи навпаки зникають колони з лісом, чи з'являються контейнери з китайським взуттям.

А це все, на хвилинку, величезні втрати бюджету. Торік митниця через неефективність і корупцію не дозбирала 100-120 мільярдів гривень, кажуть у тимчасовій слідчій комісії парламенту, яка вивчає факти корупції та зловживань. А ці всі гроші - якраз мали б піти на фінансування армії. Аби мінімізувати корупцію - потрібен і новий керівник митниці.

Ярослав Железняк, народний депутат, голова ТСК з економічної безпеки:

На рівні комітету ми готуємо зміни для того, щоб провести міжнародний конкурс і відібрати кандидата. Треба зробити так, щоб декларацію перевіряв навіть не той митник, який стоїть на цьому посту. Інакше це теж що знову ж таки не буде працювати. Сканер, електронізація, електронна система обміну інформацією з нашими міжнародними партнерами.

Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик:

Кожна митниця, вона оприлюднює власну інформацію по переміщенню товарів через митний кордон. Відповідно є наша митна статистика, є така ж сама статистика країн торговельних партнерів, з якими ми проводимо торгові операції з експорту-імпорту. У нас щороку десь приблизно на 10-15 молд $ розходження статистичних даних.

Поки що ж за даними провладної фракції - кандидатів на голову митниці нема. Тож пошуки тривають.