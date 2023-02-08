У Великій Британії президент Володимир Зеленський поспілкувався у Букінгемському палаці з королем Великої Британії і Північної Ірландії. Чарльз III заявив, що дуже хвилювався за життя президента та всю Україну. Також глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. У Парламенті він закликав Лондон надати українським збройним силам бойові літаки. А також відвідав військову базу, де навчаються наші бійці. Докладніше - у сюжеті Анни Басової.

Близько опівдні борт королівських авіаліній сідає у лондонському аеропорту. А щойно торкається землі, назустріч їдуть десятки поліцейських автівок.

На облавку - президент України Володимир Зеленський. Його в аеропорту зустрічає особисто британський прем'єр-міністр Ріші Сунак.

За майже рік, що триває повномасштабне вторгнення росії в Україну, це друга закордонна поїздка Зеленського. Торік у грудні президент літав до Сполучених Штатів, звідки привіз оборонний пакет допомоги на два мільярди доларів. По військову підтримку їде й зараз. І Лондон допомагати готовий.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми не можемо дати здійснитися агресивним амбіціям путіна. І тому збільшуємо та прискорюємо військову підтримку Києву. Я зараз не лише про танки "Челленджер" - які, до слова, Велика Британія надала першою, чим спонукала й інші країни. Ми розпочинаємо також посилену підготовку українських морпіхів. А ще - навчатимемо пілотів на сучасних бойових літаках.

Саме на сучасні літаки-винищувачі найбільше сподіваються сьогодні у Києві. Під час виступу перед парламентаріями Володимир Зеленський вручив символічний подарунок спікеру Палати громад Ліндсі Грему - шолом пілота українського винищувача, оздоблений англійськими написами "Ми маємо свободу. Дайте нам крила, щоб її захистити". Українського президента вітали оваціями.

Володимир Зеленський, президент України:

Я вірю, що цей символ допоможе нам у нашій наступній коаліції - з літаків. І я звертаюся до вас і цілого світу з простими, але такими важливими словами: бойові літаки для України - це крила свободи!

З Вестмінстера український президент вирушив до Букінгемського палацу - на аудієнцію до короля Чарльза Третього.