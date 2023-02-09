Макрон нагородив Зеленського найвищою відзнакою Франції (відео) [ Редагувати ]
Французький президент Еммануель Макрон нагородив українського лідера Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.
Про це повідомляэ в Twitter глави Франції.
"Шана Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість", - зазначив політик.
До слова, орден Почесного легіону є найвищою нагородою Франції. Цю відзнаку може присудити лише президент республіки за військові або цивільні заслуги.
Hommage à l’Ukraine et à son peuple.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023
Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl
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