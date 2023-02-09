Щороку 9 лютого християни відзначають День Іоана Золотоустого – видатного мислителя, проповідника та борця за істинну віру в Христа.

Він відомий своїми творіннями, а за ревне і жертовне служіння Свята Церква іменує його "Вселенським учителем".

Серед людей святий Іоан Золотоустий здобув велику пошану як проповідник та церковний оратор.

День Іоана Златоустого: заборони

Не можна: сваритися, злитися, засуджувати інших; робити фізичну тяжку роботу; запалювати вогонь; позичати гроші чи самому брати в борг; стригти волосся; робити великі покупки.

День Іоана Златоустого: що можна робити

Православна церква дозволяє подавати милостиню, подорожувати та займатися благодійністю.