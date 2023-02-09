Іоана Золотоустого 9 лютого: які заборони і традиції має це свято [ Редагувати ]
Щороку 9 лютого християни відзначають День Іоана Золотоустого – видатного мислителя, проповідника та борця за істинну віру в Христа.
Він відомий своїми творіннями, а за ревне і жертовне служіння Свята Церква іменує його "Вселенським учителем".
Серед людей святий Іоан Золотоустий здобув велику пошану як проповідник та церковний оратор.
День Іоана Златоустого: заборони
Не можна: сваритися, злитися, засуджувати інших; робити фізичну тяжку роботу; запалювати вогонь; позичати гроші чи самому брати в борг; стригти волосся; робити великі покупки.
День Іоана Златоустого: що можна робити
Православна церква дозволяє подавати милостиню, подорожувати та займатися благодійністю.
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