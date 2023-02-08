Це одна з найбільших театральних люстр у світі

Раз на рік в Одеській опері відбувається Люстрова церемонія. Головну красуню театру опускають до зали. Протягом трьох днів миють плафони та металеву конструкцію, натирають дев'ятсот кришталиків до райдужного сяйва і замінюють майже 200 ламп. Як все відбувається, дивіться далі.

До Одеської опери заходять відвідувачі, кому пощастило придбати квитки на особливу екскурсію. Цьогоріч на люстрову церемонію запросили глядачів.

Тетяна Подерська, керівниця інформаційної служби електропостачання Одеського Національного театру опери та балету:

Є такий популярний жарт. Кажуть, що одесити бувають в опері лише раз, щоб подивитися на люстру.

Це одна з найбільших театральних люстр у світі. Дев'ять метрів заввишки і вагою - дві з половиною тонни. Дев'ятсот кришталиків у світлі майже двох сотень електричних ламп створюють казковий ефект. Кажуть, найпомітніший він з амфітеатру. Але раз на рік, усе це: метал, кришталь, електрика - потребує гігієнічних процедур. Раніше все робили з будівельних риштувань. Але згодом на горищі встановили велику лебідку. І тепер люстру спускають зі стелі у зал. Заради економії енергії, електрики замінили всі лампи на сучасні.

Микола Борисов, керівник служби електропостачання Одеського Національного театру опери та балету:

Уже стоят не накаливания, как мы обычно ставили, не галогеновые, а стоят димируемые, светодиодные, более экономичные. К примеру, было 4 киловата в час, то сейчас меньше киловата в час потребляет люстра.

Театр намагається працювати, попри катастрофічні проблеми з електрикою, які виникли через постійні обстріли регіону. Виручає генератор, який Опері подарували партнери.

Микола Борисов, керівник служби електропостачання Одеського Національного театру опери та балету:

Это позволяет не только обеспечить свет, но и провести представления. Легкие представления, без всяких нагрузок. Запускаем сначала тепло, потом уже освещение и все-все: кондиционирование и гидравлические подъемники для сцены.

Нині в репертуарі театру переважно вистави, які тривають не більше двох годин. Потужності генератора вистачає, щоб глядачі на цей час забули про проблеми зі світлом.

Тетяна Подерська, керівниця інформаційної служби електропостачання Одеського Національного театру опери та балету:

31 грудня весь концерт відбувся за рахунок генератору, який нам надали наші німецькі партнери. І навіть жоден глядач не помітив цього. Освітлення мали і гримерні, і службові приміщення.

Звісно, вистачило і на люстру, адже вона - серце глядацької зали. А її підйом до стелі - то окрема вистава.

Валентина, глядачка:

Вчора була на екскурсії по театру. Бачила, як вона в тихому стані була, а зараз... Спеціально прийшли, щоб побачити підйом цієї люстри.

Підіймати важку красуню на двадцятиметрову висоту доводиться вручну. Кажуть, це - надійніше та безпечніше за механіку.

Готові. Можно поднимать?

Процес дуже повільний.

Двох чоловіків вистачає на двадцять обертів лебідки. Далі - передають естафету. Тягнути дві з половиною тонни - непросто. Але поступово, завдяки сильним чоловічим рукам, люстра ще на рік повертається під стелю зали Одеської опери.