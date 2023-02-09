Служба безпеки України повідомила про підозри посадовцям Національної спілки архітекторів України, які незаконно змінювали дані в державній електронній системі у галузі будівництва і займалися іншими махінаціями в будівельній сфері. Зокрема, згідно з повідомленням СБУ, було зібрано беззаперечні докази вини посадовців спілки, які "видавали" нові сертифікати атестації архітекторів, хоча не мали на це права.

Аби схема працювала, посадовці спілки архітекторів незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах.

"Для цього представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему. Використовуючи ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, здійснено несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних "новостворених", - йдеться в повідомленні.

Всі дії нових архітекторів з використанням таких "чорних" сертифікатів можуть бути визнані в судовому порядку незаконними, що потягне за собою інші негативні наслідки для забудовників та простих громадян, додають в СБУ.

Співробітники СБУ викрили і заблокували схему у результаті слідчо-оперативних дій наприкінці минулого року. Під час обшуків за місцями проживання і роботи ділків правоохоронці виявили електронний ключ доступу до Системи, комп’ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій, що в подальшому було підтверджено відповідною судовою комп’ютерно-технічною експертизою.

На підставі зібраних доказів підозру оголошено керівнику Національної спілки архітекторів України, його заступниці та IT фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання, за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Розслідування проводили співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше повідомлялось, що СБУ викрили і зупинили зловмисників зі спілки архітекторів, які наживалися на будівельних схемах.

"Якби не реакція СБУ, в Україні змогли б узаконити сотні "проблемних" забудов, які були зведені з порушенням чинних вимог і стандартів. А це – ризик техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій. А значить – і ризик для тисяч українців", - підкреслили в департаменті кібербезпеки СБУ.

Зловмисники намагались незаконно отримати гроші через підробку та продаж дозвільних документів представникам будівельного бізнесу.

Серед викритих махінацій – незаконні реєстрації об’єктів, які мають порушення державних будівельних норм, а також - схема видачі підроблених сертифікатів професійної атестації архітекторів. При цьому "архітектором" можна було зробити будь-кого.