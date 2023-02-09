Президент України Володимир Зеленський 9 лютого прибув у Брюссель. Гарант виступить у Європарламенті та відвідає саміт ЄС.

Про це повідомляє BFMTV.

"Президент України прибув до Брюсселя після польоту з Еммануелем Макроном президентським літаком", - йдеться у повідомленні.

У Брюсселі вже зібралася черга журналістів, які чекають прибуття Володимира Зеленського.

Президент Європейського парламенту Роберта Метцола анонсувала виступ Зеленського.

"Історичний день для Європи. З гордістю повідомляю, що президент України

Володимир Зеленський буде сьогодні вранці у Європарламенті", - написала вона у Twitter.

Водночас глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн публікує фото з Володимиром Зеленський.