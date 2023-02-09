"Мы не начинали никаких боевых действий": путін вкотре заявив, що росія не починала війну (відео) [ Редагувати ]
володимир путін вкотре заявив, що росія не розпочинала війну в Україні. Цього разу російський президент сказав це на зустрічі з представниками авіаційної галузі.
Я уже много раз об этом говорил… Еще раз хочу об этом сказать - мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и теми, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Крыму и на Донбассе...
Она (война - ред.) продолжалась восемь лет на истребление людей, которые там живут и чувствуют себя кровно связанными с Россией, русской культурой, русским языком. Сколько можно было уже терпеть?
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