Наразі на ринку можна знайти безліч різних смарт-годинників та фітнес-трекерів під різний бюджет та набори функцій. Зазвичай більшість з них мають унісекс дизайн, тому вибір саме жіночої моделі стає складнішим, адже таких моделей не так багато насправді, оскільки більшість виробників вибирають чорний і сірий кольори корпусу та стандартні ремінці.

Не так давно до нас на огляд потрапив годинник Amazwatch GT2 Lite від українського бренду Gelius, який орієнтований саме на жіночий сегмент ринку, при чому із недорогої лінійки смарт-годинників для тих, кому Apple Watch все ще дорогий.

Тому, якщо ви потрапили на цей огляд, коли обирали подарунок чи просто зацікавились гаджетом для себе, podrobnosti.ua розкажуть про свої враження від цього гаджету.

Короткі особливості:

Модель: Amazwatch GT2 Lite GP-SW003

Бренд: Gelius

Дисплей: TFT 1,7", 240x280

Ємність аккумулятору: 190 мАч

Робочий час: 168 годин

Тип зарядного пристрою: Магнітний USB кабель з тримачем

Версія Bluetooth: 5.0

Колір: Gold

Особливості: AGPS, змінний ремінець, 100 додаткових циферблатів Watchface

Пам'ять: 256KB+64MB

Процесор: GR5515

Ступінь захисту: IP67

Гарантія: 12 місяців

Упаковка та комплектація

Gelius Amazwatch GT2 Lite поставляється щільній коробці фірмового оформлення. На лицьовій стороні нанесено зображення самрт-годинника у чорному виконанні. На звороті написані переваги і на зображення вказані можливі колірні рішення.

Усередині знаходиться сам годинник із пристібнутим ремінцем (вони змінні), зарядний адаптер та інструкція.

Дизайн та особливості конструкції

Зовнішній вигляд годинника говорить про його привабливість для жіночої аудиторії, особливо золотиста та рожева моделі. Є універсальна модель чорного кольору яка підійде як чоловікам, так і жінкам.

Корпус Gelius Amazwatch GT2 Lite металічний, а значить довговічний. Збірка дуже якісна, все виготовлено на вищому рівні без люфтів та зазорів. Це важливо, адже корпус виглядає обтічним із плавними лініями та з округлими кутами.

Також важливо відмітити тонкий профіль годинника та легкість – він майже не відчувається на руці. Доречі, силіконові ремінці дуже приємні на дотик та не жмуть руку.

Бічний ролик працює відмінно із характерною тактильною віддачею. Він слугує для прокручування елементів меню та обирає їх за допомогою натискання.

Оптичний датчик на зворотньому боці відстежує ритмічність і частоту серцебиття у спокійних та активних станах організму.

Акумуляторна батарея смарт пристрою має ємність у 190 мАг. Цього цілком вистачає для тижневого користування без підключення до зарядного пристрою. Без активного використання Gelius Amazwatch GT2 Lite його автономної роботи вистачатиме на 20 днів, а при активному використанні – 7 днів.

На додаток, корпус смарт-годинника має водостійкість по стандарту IP67, а значить з ним можна приймати душ та занурювати на глибину не більше 1 метра під воду до 30 хвилин.

Екран та меню

Елементи меню Gelius Amazwatch GT2 Lite також можна гортати на 1,7-дюймовому сенсорному екрані із TFT матрицею роздільною здатністю 240х280. Ці параметри надають чудову якість передачі зображення, хоча зернистість все ж присутня, але не критично. Єдине, що через TFT матрицю кольори не такі яскраві, як на IPS.

Сенсор працює відмінно: швидко реагує на дотики, а сама ОС працює плавно.

Також варто відмітити дуже якісну локалізацію меню на українську мову.

Синхронізується годинник через знайомий нам додаток Da Fit, який доступний на Android та iOS. Достатньо увімкнути Bluetooth та запустити додаток.

У програмі можна здійснити налаштування:

Циферблатів (більше 100).

Погоди.

Будильника, таймера та секундоміра.

Параметрів активності та оповіщення.

Повідомлення про дзвінки, SMS, оповіщення з соцмереж та обраних месенджерів.

Функції контролю за фізичною активністю з вибором зручних режимів для занять спортом,

моніторингу за якістю фаз сну.

Підрахунку пройдених кроків, вимірювання пульсу у спокійному положенні та під час тренувань, дані про спалені калорії.

Функції визначення розташування користувача за допомогою GPS датчика, який може зберігати дані про пройдену дистанцію або пробіжку.

Керування музикою з режимами перемикання треків та регулювання потрібної гучності.

Ідеальний подарунок

Gelius Amazwatch GT2 Lite вийшли дуже привабливим гаджетом, який буде одним із приємних подарунків на свята чи день народження. Тут і приємний дизайн, яскравий дисплей, зручне меню, багато налаштувань, знімні ремінці та довгий час автономної роботи, а на додачу повна герметичність.

Раніше ми повідомляли про те, як ми оглядали смарт-годинник у стилі ретро Gelius Pro Old School.

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