У Сунака запевнили, що розглянуть можливість прискорити підготовку українських пілотів [ Редагувати ]
Джерело: The Guardian
Велика Британія планує розглянути можливість прискорення підготовки українських пілотів на західних сучасних винищувачах.
Про це заявив речник прем'єр-міністра Британії.
"Велика Британія вивчить, чи є спосіб адаптувати нашу підготовку, щоб прискорити процес (навчання українських пілотів - ред.). Однак залишається фактом, що винищувачі - це неймовірно складне обладнання", - наголосив представник голови уряду Ріші Сунака.
Він також зазначив, що винищувачі - не єдиний варіант у питанні військової допомоги, тому Британія розглядатиме всі варіанти постачання, "щоб переконатися, що підтримує Україну найкращим способом".
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