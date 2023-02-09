Велика Британія планує розглянути можливість прискорення підготовки українських пілотів на західних сучасних винищувачах.

Про це заявив речник прем'єр-міністра Британії.

"Велика Британія вивчить, чи є спосіб адаптувати нашу підготовку, щоб прискорити процес (навчання українських пілотів - ред.). Однак залишається фактом, що винищувачі - це неймовірно складне обладнання", - наголосив представник голови уряду Ріші Сунака.

Він також зазначив, що винищувачі - не єдиний варіант у питанні військової допомоги, тому Британія розглядатиме всі варіанти постачання, "щоб переконатися, що підтримує Україну найкращим способом".