З "бавовни" цей тиждень розпочався для жителів Калузької області.

Загадкові пожежі та вибухи, підпали і безпілотники. В росії набирає обертів "бавовна" - випадки якої фіксують у різних областях. І щоразу такі інциденти трапляються все далі від українського кодрону і - ближче до Москви.

Що горіло і вибухало цими днями на території росії і на окупованих територіях України? І як безпілотникам вдається оминати системи повітряного захисту на території рф. Розкаже Даніїл Снісар.

"Хлапков" побільшало. З бавовни цей тиждень розпочався для жителів Калузької області. Місцеві прокинулися о 5 ранку від вибуху, який пролунав у районі російських військових обʼєктів. Лише за 150 кілометрів від Москви. Чиновники рф прокоментували інцидент лише після того, як очевидці почали викладати фото і відео в інтернет.

Місцевий губернатор, наприклад заявив, що вибух не завдав шкоди. І взагалі - відбувся у повітрі.

Встановлено, що о п'ятій ранку в лісі неподалік міста в повітрі на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник. Збитків цивільним та соціальним об'єктам немає. Постраждалих немає.

Тільки відео з камер спостереження, оприлюднене пропагандистськими ЗМІ, свідчить про протилежне - дрон таки кудись поцілив. Про вдале влучання під Калугою повідомляли наші військові.

Зокрема, що ця "бавовна" сталася на 60-му арсеналі - підприємстві, що ремонтує військову техніку. Про це в своєму Telegram-каналі написав офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

Квіти бавовни? Склади чи може інше? Вражено два цехи поточного ремонту і ще трошки інших девайсів. Продовження буде, не сумнівайтесь.

За інформацією з мережі, це був безпілотник "Стриж" - ТУ-141, що виготовлялися ще за радянських часів.

І сама лише наявність такого апарату, розміром з літак, у повітрі неподалік столиці РФ - змусила понервувати кремлівських посіпак. Як такому гіганту вдалося оминути ППО? Все просто.

Наявні системи захисту окупанти перекинули на фронт. Тож, захищати власний повітряний простір їм немає чим.

Брянську область напередодні, начебто, також атакував безпілотник. Про це повідомили в одному з російських телеграм-каналів. Бавовна сталася у Сівському районі. Атака була влучною.

З коптера було скинуто вибуховий пристрій, внаслідок вибуху поранення отримали двоє солдатів: строковик Олександр Балашов та командир взводу Муслім Гунаєв. Обох із контузіями доставлено до райлікарні Сівського району.

Загадкова пожежа сталася у Нижньогородській області. У місті Кстово палав нафтопереробний завод, який належить компанії "Лукойл". За попередньою інформацією, там спалахнула установка, в якій зберігається бензин. Про причини займання - росіяни мовчать.

НПЗ у росії горять, як сірники. 4 лютого спалахнуло у Білгородській області.

Нафтобаза палала у місті Борисівка. Інцидент стався вночі. Свідки кажуть, що пожежі передували вибухи.

Как гухнуло. Я проснулась. Тогда второй раз, как гухнуло. Я глянула, все небо красное. Подумала, что это где-то не у нас, возможно, работает наше ПВО. Вышли в огород, а там пылает огонь.

Іще одна масштабна пожежа напередодні трапилася у тимчасово окупованій Макіївці. Там спалахнув магістральний газогін. Вогонь заввишки у кількадесят метрів було видно навіть у Донецьку.