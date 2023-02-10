Нещодавно з Донеччини повернулися чернівецькі рятувальники і замість відпочинку - рушили до шкіл.

Протипіхотні та протитанкові міни, пелюстки, розтяжки - це те, що лишають по собі російські окупанти, відступаючи під натиском ЗСУ. Усі ці смертельні пастки одразу вишукують і деактивують українські піротехніки.

Нещодавно з Донеччини повернулися чернівецькі рятувальники і замість відпочинку - рушили до шкіл. Дітям - переселенцям, які повертатимуться з батьками у визволені регіони, вони пояснюють, як уберегтися від вибухівки.

Уроки у чернівецьких школах нині завершуються саме так - діти слухають правила безпеки та роздивляються муляжі вибухівки. 9-річна Вероніка із Сєвєродонецька після цього робить висновок.

Вероніка, переселенка з Сєвєродонецька:

Не треба чіпати невідомі предмети.

Поруч за партами - школярі з Донеччини, Херсонщини, Миколаєва.

Наталія Войцех, класна керівниця 4-Б школи №30:

Багато хто і бачив і вибухи, і як сусідські будинки було знищено. Це все відбувалось на їхніх очах, але дітки зібрались, згуртувались.

10-річний Кирило - з Херсона. Пригадує, як перебували в окупації. Тоді хлопчик і зрозумів, що від страху рятує гумор.

Кирило, переселенець з Херсона:

русня по базару ходила з пальцем на курку. Я не розумію, чого, якщо в них є зброя, а вони нас бояться. Напевно, вони чули, як наші жінки голими руками вовка зловили.

Йому довелося раптово подорослішати. Тепер, поки тато боронить Україну, він піклується про маму. Найперше сімейне правило - обмежити перегляд новин.

Кирило, переселенець з Херсона:

Мама дивиться, я їй кажу не дивитись, тому що вона після цього сумна. 15 разів за день обстрілів.

9-річна Кароліна теж сумує за Херсоном.

Кароліна, переселенка з Херсона:

Я бажаю повернутись до рідного міста. - І що ти найперше зробиш, коли повернешся до Херсону? - Піду до своєї подруги.

Втім, діти розуміють: поки у рідних містах і селах небезпечно. Нагадують про це і сапери. Приходять до класів, розповідають про свій досвід. Руслан Нездолій та інші чернівецькі рятувальники нещодавно повернулися з Донеччини.

Руслан Нездолій, заступник керівника групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Чернівецькій області:

Це ліси, це поля, це дороги, це будинки, прилеглі території. Таке враження, що в них було хаотичне мінування.

Піротехнік запевняє: жителі усвідомлюють небезпеку, яке несе російське залізяччя.

Руслан Нездолій, заступник керівника групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Чернівецькій області:

Навіть деякі співпрацюють з нами. Підходять, кажуть: там заміновано, туди не йдіть, там проїхала така-то техніка, може бути те. Люди, бачу, навіть орієнтуються у специфіці мін, настільки вже навчені і стільки вже перебачилось.

Проте важливо - вберегти і дітей. Що з цікавості чи необережності не постраждали від ворожої вибухівки.