Авдіївка - місто у Донецький області, яке росіяни нещадно розстрілюють з гармат щодня. В розбомблених будівлях там лишаються жити кілька тисяч людей. І вони потребують допомоги. Попри обстріли волонтери з інших регіонів везуть туди найнеобхідніше. Що саме, і як ризикують українці заради підтримки співгромадян - дивіться у сюжеті "Подробиць".

У багажнику Станіслава повно теплих речей для наших захисників на фронт, які зібрали запорізькі волонтери.

Юлія Тітова, керівниця благодійного фонду:

Теплі светери, які нам передали небайдужі люди, є в наявності каски, смаколики, теплі штані.

Усе це Станіслав везе до однієї з найгарячіших точок - під Авдіївку.

Станіслав Стойков, військовий волонтер:

Моє завдання в тому, щоб транспортувати гуманітарну допомогу людям та військовим в самі небезпечні місця. Одне з якою є Авдіївка. Там дуже часті обстріли. Не кожна людина, не кожен цивільний може туди заїхати. Там є обмеження. Туди може приїхати тільки військовий.

Перевантажувати гуманітарку доводиться під звуки вибухів та обстрілів. Тут навіть у тилу гаряче.

Там в нас набори для людей, харчові. З цієї сторони коробка светрів, друга коробка - теплий одяг. Дві коробки сухпайка, і одна коробка солоденького.

Ближче до лінії фронту гуманітарну допомогу людям, які досі не виїхали, довезуть уже наші захисники.

Станіслав Стойков, військовий волонтер:

Військові збирають у своєму пункті і розвозять по домівках. Чому ми це робимо? Для того, щоб не було жертв серед населення, щоб вони не збиралися докупи. Якщо ми заїдемо, люди побачать, що приїхала гуманітарна допомога, почнуть збиратися до купи - це дуже небезпечно.

Про обстріли розповідає помічник гранатометника Юрій і показує зрешечений дірками від осколків джип.

За таких машини дуже швидко виходять з ладу.

Юрій Коноваленко, помічник гранатометника 31 батальйону окремої бригади морської піхоти:

В основному ламається ходова, шини постоянно міняєш. Тому що під обстрілами їздиш, по осколках.

Позашляховики на фронті виконують безліч функцій. Ними наші захисники доправляють гуманітарку місцевим, підвозять боєкомплект ближче до позицій, евакуюють поранених та загиблих побратимів з лінії фронту. За таку невтомність машини називають бджілками.

Юрій Коноваленко, помічник гранатометника 31 батальйону окремої бригади морської піхоти:

Без цих машин взагалі не обійтися. Буває що ти не можеш просто на легкоброньованих машинах під'їхати туда, чи туда, бо та машина шумна, а це вроді безшумні машини.

Завантаживши гуманітаркою для цивільних свою бджілку, Юрій із побратимами поїхав в бік фронту. Каже: треба стигнути розвезти допомогу до заходу сонця, а потім ще й боєкомплект закинути побратимам на передову.