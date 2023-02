Про оборонні потреби України Президент Володимир Зеленський говорив у польському Жешуві. Там він зустрівся з лідером Польщі Анджеєм Дудою. А от очільники країн Євросоюзу після візиту Володимира Зеленського засідали на саміті в Брюсселі до 3 ночі.

З якими запитами прилітав у столицю Євросоюзу наш президент, і які політичні результати відвідин саміту - розповість Олена Абрамович.

Ранок четверга, військовий аеропорт Брюсселя. Володимир Зеленський спускається сходами першого борту Франції разом з президентом Еммануелем Макроном.

Їх зустрічають президент Євроради, очільниця Єврокомісії та бельгійський премʼєр. Яким буде маршрут далі - до останнього моменту таємниця. Але поряд із радою ЄС, куди лідери країн-членів Євросоюзу прибувають на саміт, збираються українці з надією побачити свого президента.

А якщо не побачити, то хоча б продемонструвати йому свою підтримку - така мета громади. Та президентський кортедж їде до Європарламенту. Там з нагоди візиту Володимира Зеленського скликали урочисте засідання.

Сотні співробітників парламенту, яким не вистачило місць у гостьових ложах сесійної зали, чекають на нашого президента у коридорах та на балконах. Щоб побачити його на власні очі, а якщо пощастить - потиснути руку.

Депутати традиційно вітають Зеленського оплесками - як і майже рік тому під час відеозвернень. Окрема ложа на балконі відведена для українців. Президентка Європарламенту показує Володимиру Зеленському, де саме. І він махає їм рукою.

У своїй промові президент порівнює цінності українців із європейськими. Говорить українською мовою, подекуди додаючи фрази англійською.

Володимир Зеленський, Президент України:

Коли між президентом і протестувальником лише один єдиний барʼєр - і це чесні вибори. Це наша Європа, такі наші правила, такий наш way of life, і для України - it's way home - шлях до свого дому.