Про оборонні потреби України Президент Володимир Зеленський говорив у польському Жешуві. Там він зустрівся з лідером Польщі Анджеєм Дудою. А от очільники країн Євросоюзу після візиту Володимира Зеленського засідали на саміті в Брюсселі до 3 ночі.

З якими запитами прилітав у столицю Євросоюзу наш президент, і які політичні результати відвідин саміту - розповість Олена Абрамович.

Ранок четверга, військовий аеропорт Брюсселя. Володимир Зеленський спускається сходами першого борту Франції разом з президентом Еммануелем Макроном.

Їх зустрічають президент Євроради, очільниця Єврокомісії та бельгійський премʼєр. Яким буде маршрут далі - до останнього моменту таємниця. Але поряд із радою ЄС, куди лідери країн-членів Євросоюзу прибувають на саміт, збираються українці з надією побачити свого президента.

А якщо не побачити, то хоча б продемонструвати йому свою підтримку - така мета громади. Та президентський кортедж їде до Європарламенту. Там з нагоди візиту Володимира Зеленського скликали урочисте засідання.

Сотні співробітників парламенту, яким не вистачило місць у гостьових ложах сесійної зали, чекають на нашого президента у коридорах та на балконах. Щоб побачити його на власні очі, а якщо пощастить - потиснути руку.

Депутати традиційно вітають Зеленського оплесками - як і майже рік тому під час відеозвернень. Окрема ложа на балконі відведена для українців. Президентка Європарламенту показує Володимиру Зеленському, де саме. І він махає їм рукою.

У своїй промові президент порівнює цінності українців із європейськими. Говорить українською мовою, подекуди додаючи фрази англійською.

Володимир Зеленський, Президент України:

Коли між президентом і протестувальником лише один єдиний барʼєр - і це чесні вибори. Це наша Європа, такі наші правила, такий наш way of life, і для України - it's way home - шлях до свого дому.

Ці слова особливо розчулюють президентку Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ви говорили дуже зворушливо, коли хвалили європейський спосіб життя. І ви сказали, що українці хочуть повернутися додому - до цього європейського способу життя. І справді, сьогодні ви бачите - ми одна сімʼя, зі спільним баченням, і члени сімʼї допомагають один одному.

Як частину європейської сімʼї Володимира Зеленського запросили до спільного фото з лідерами 27 країн-членів ЄС. Унікальна мить, якої ще не було в історії України. Зазвичай на світлині лише учасники блоку. Очільники держав вишикувалися для фото ще до приїзду президента України. Лідери гомоніли, жартували, а коли у залі зʼявився Володимир Зеленський, запанувала тиша, яку перервали оплески.

Єдиний, хто утримався від оплесків - Віктор Орбан. Він, нагадаю, відкверто не підтримує антиросійські санкції і не дозволяє транзит європейської зброї до України через територію Угорщини. На кадрах із зали засідання видно, як він самотньо сидить за столом, а навколо Володимира Зеленського - черга з охочих потиснути руку. Кажуть, угорський премʼєр інгорував нашого президента. Та до присутності українського лідера на самітах ЄС час звикати - зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, Президент України:

І це абсолютно, я вважаю, справедливо, що Україна традиційно бере участь у засіданнях лідерів Європейського Союзу. Українська мова звучить у дискусіях президентів і ми зробимо це частиною звичної європейської практики, коли Україна буде членом ЄС.

Чи готова Україна чекати членства ЄС роками - питання, яке звучить від західних журналістів. Президент не без жартів відповідає - уже цього року очікує на початок переговорного процесу про вступ.

Володимир Зеленський, президент України:

Здається, я чув, що після результатів оцінки нашого виконання рекомендацій, ми можемо відкрити діалог щодо нашого майбутнього у ЄС. І тут у мене питання до вас обох. Звісно, нам це потрібно цього року, і цього року, Шарле, коли я кажу "цього року", я маю на увазі цього року - два - нуль - двадцять три (сміх).

На прес-конференції Володимира Зеленського вміщується лише чверть журналістів, які прибули на саміт. Поставити запитання могли одиниці, та чимало із медійників присутні у залі з іншою метою - побачити легендарного українського президента.