У Чернівецькій області запроваджено екстрені відключення світла. Це пов'язано з наслідками обстрілу критичної інфраструктури України росіянами. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

Так, у суботу, 11 лютого, у місті Чернівці не буде курсувати електротранспорт. Тролейбуси буде замінено автобусами.

Шановні буковинці, просимо заощадливо використовувати електроенергію та дякуємо за ваше терпіння і розуміння ситуації, що склалася.

В ОДА відзначили, що комунальники докладають усіх можливих зусиль, щоб якомога швидше відновити усі електромережі.