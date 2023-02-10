У Чернівецькій області екстрені відключення світла [ Редагувати ]
У Чернівецькій області запроваджено екстрені відключення світла. Це пов'язано з наслідками обстрілу критичної інфраструктури України росіянами. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.
Так, у суботу, 11 лютого, у місті Чернівці не буде курсувати електротранспорт. Тролейбуси буде замінено автобусами.
Шановні буковинці, просимо заощадливо використовувати електроенергію та дякуємо за ваше терпіння і розуміння ситуації, що склалася.
В ОДА відзначили, що комунальники докладають усіх можливих зусиль, щоб якомога швидше відновити усі електромережі.
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