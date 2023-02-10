Окупанти розпочали новий наступ на Донбасі, проте тепла погода допомагає Збройним силам України вдало оборонятись. Про це заявив командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, передає EER.

Так, активність бойових дій зросла і наразі ініціатива певною мірою перейшла до рф. Тиск на українських військових є дуже сильним, проте істотних змін на лінії зіткнення немає.

Гросберг зауважив, що наступу окупантів заважає тепла погода, яка не дає промерзнути землі.

Іншими словами, погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ.

В Естонії констатують, що найгарячішою точкою зіткнення є Бахмут, а у напрямку Лимана активність рф підвищилась. Також росіяни зібрали велике угруповання у Запорізькій області та поряд з Вугледаром.