У Пентагоні допускають, що рф могла втратити половину танків у війні проти України [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Росія могла втратити на війні проти України половину своїх танків. Проте головним ресурсом ворога залишається жива сила.
Про це заявила помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, повідомляє журналіст Джефф Селдін в Twitter.
За її словами, росія могла втрати половину свого арсеналу танків. Водночас вона припускає, що значно погіршився стан сухопутних військ рф. Трохи краще становище військово-морські сили завдяки безпілотникам, які росія отримує безпілотники з Ірану.
У Пентагоні зазначають що Кремль вважає головним своїм ресурсом людську силу. Волландер заявила, що у кінцевому результаті рф не вдасться досягнути своїх цілей в Україні. Проте вона не захотіла озвучувати прогноз про закінчення війни, пояснивши, що зробити це непросто.
У США також вважають, що росія могла зробити висновки після невдач, зокрема і під Бахмутом.
"Навіть перед лицем стратегічного програшу в Україні Росія залишиться військовою силою, тому ми повинні правильно оцінити плани, операції та можливості впоратися... Ми повинні бути впевнені, що також засвоюємо уроки та залишаємося попереду", - сказала Волландер.
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