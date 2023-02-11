У Броварах хуліган з гранатою вдарив продавчиню: в його рюкзаку було повно зброї (фото, відео) [ Редагувати ]
В одному з магазинів Броварів чоловік погрожував продавчині гранатою, вдарив її та втік. Про це повідомила поліція Київської області.
Хуліган погрожував боєприпасом 28-річній продавчині магазину, а потім вдарив її по обличчю та втік.
Камера спостереження зафіксувала інцидент. Чоловік дістав гранату, прорвався на прилавок, вдарив продавщицю та рушив на вихід. Його спробувала затримати охорона магазину, але погрожуючи гранатою, той втік.
"Поліцейські встановили негідника та затримали на одній із вулиць міста разом із цілим рюкзаком "сюрпризів". 9 гранат, пістолет, 2 автомати - саме так нападник і розгулював містом", - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Правоохоронці помістили 46-річного правопорушника до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.
Нагадаємо, на початку лютого на Донеччині чоловік, який посварився з продавцем молока кинув гранату біля магазина: один загиблий, п'ять поранені.
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