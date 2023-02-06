У Красногорівці Донецької області правоохоронці затримано чоловіка, який кинув гранату біля магазина. Про це повідомляє прокуратура області.

6 лютого 2023 року, близько 10:30, у м. Красногорівка біля магазину стався конфлікт між вуличним продавцем молочної продукції та місцевим мешканцем. Чоловік звинуватив потерпілого у неякісному товарі та, не задовольнившись словесними образами, кинув у його бік бойову гранату.

Внаслідок вибуху загинув випадковий перехожий. Продавець та ще четверо людей - одна жінка і троє чоловіків, які знаходились поруч, отримали поранення різного ступеню тяжкості. Наразі їм надається медична допомога.

Винуватця трагедії затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.