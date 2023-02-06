На Донеччині кинули гранату біля магазина: один загиблий, п'ять поранені (фото) [ Редагувати ]
У Красногорівці Донецької області правоохоронці затримано чоловіка, який кинув гранату біля магазина. Про це повідомляє прокуратура області.
6 лютого 2023 року, близько 10:30, у м. Красногорівка біля магазину стався конфлікт між вуличним продавцем молочної продукції та місцевим мешканцем. Чоловік звинуватив потерпілого у неякісному товарі та, не задовольнившись словесними образами, кинув у його бік бойову гранату.
Внаслідок вибуху загинув випадковий перехожий. Продавець та ще четверо людей - одна жінка і троє чоловіків, які знаходились поруч, отримали поранення різного ступеню тяжкості. Наразі їм надається медична допомога.
Винуватця трагедії затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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