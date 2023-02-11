Британський поп-гурт Pet Shop Boys виклала на своєму офіційному Youtube-каналі кліп під назвою "Жити минулим" (Living in the past), присвячений президенту росії володимиру путіну.

У композиції, написаній від імені Путіна, йдеться про російське вторгнення в Україну. У ній також згадується нещодавня поїздка путіна до Волгограда, а сам російський президент порівнюється з Йосипом Сталіним.

Pet Shop Boys неодноразово виступали в Росії. Їхній перший великий концерт у Москві відбувся в 1998 році. Востаннє Pet Shop Boys приїжджали до Москви та Санкт-Петербурга в червні 2013 року в рамках світового шоу "Electric World Tour".

Дует Pet Shop Boys був створений у Лондоні у 1981 році. Він визнаний одним із комерційно успішних і плідних колективів Великої Британії, що записують танцювальну музику. Музиканти одними з перших стали поєднувати у своїх виступах мультимедіа-ефекти та театральні елементи.

Альбоми колективу неодноразово ставали "золотими" та "платиновими" у Британії, США, Канаді, Німеччині та інших країнах.