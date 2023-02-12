У ДСНС показали, як допомагають розбирати завали у Туреччині (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські рятівники допомагають ліквідувати наслідки масштабних землетрусів у Туреччині. Там задіяно важку техніку Зведеного загону ДСНС.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Як розповіли в ДСНС, для них було визначено нові сектори по проведенню рятувальних робіт. Там вони використовують весь спектр сучасного обладнання та техніки, що привезли із собою.
"Усього з початку робіт пошуково-рятувальними групами зведеного загону ДСНС обстежено 224 зруйнованих будівель та споруд, розібрано 94 завали, надано медичну допомогу 4 особам, деблоковано тіла 12 загиблих людей", - сказано в повідомленні.
по темі
російські окупанти сьогодні здійснили масований обстріл Херсона, внаслідок якого виникло п'ять пожеж
Сьогодні, 26 січня, через черговий масований обстріл України росіянами загинули щонайменше 11 людей. Також є постраждалі
Швейцарський банк Credit Suisse заморозив активи, які належать підсанкційним росіянам на 17,6 млрд швейцарських франків (майже 20 млрд доларів
Для того, аби світ повернувся до стабільності, санкційний тиск на росію має посилитися, а Україна має отримати далекобійну зброю
Двоє колишніх бійців російської ПВК "Вагнера" розповіли CNN про свій жахливий досвід на полі бою на сході України і про те, як кожного, хто бодай трохи сумнівався, негайно розстрілювали