У Херсонській області через російські обстріли пошкоджена залізниця. Тому 13 лютого, потяг з Києва, який повинен був прибути до Херсона, попрямує в Миколаїв. Про це повідомляє "Укрзалізниця".

У результаті обстрілів на Херсонщині маємо пошкодження залізничного полотна, тому для поїзда №102/101 Київ - Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв.

Пасажирів з Миколаєва доставлять до Херсона автобусами. Так само до Миколаєва підвезуть херсонців, які придбали квитки на потяг до Києва. "Укрзалізниця" зазначає, що ремонт колій вже в процесі.

Варто зазначити, що окупанти цієї ночі активно обстрілювали Херсон. Про це в ефірі телеканалу "Київ" розповів радник мера Херсона Роман Головня.

Цієї ночі був один з найінтенсивніших обстрілів Херсону. Всю ніч гатили по місту, зранку теж чути вибухи. Був достатньо масивний обстріл саме центру міста.

Радник мера додав, що окупанти обстрілюють не лише адміністративні будівлі, але й житлові будинки, заклади освіти та лікарні.