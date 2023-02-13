У Херсонській області пошкоджено ж/д: рух потягів змінено [ Редагувати ]
У Херсонській області через російські обстріли пошкоджена залізниця. Тому 13 лютого, потяг з Києва, який повинен був прибути до Херсона, попрямує в Миколаїв. Про це повідомляє "Укрзалізниця".
У результаті обстрілів на Херсонщині маємо пошкодження залізничного полотна, тому для поїзда №102/101 Київ - Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв.
Пасажирів з Миколаєва доставлять до Херсона автобусами. Так само до Миколаєва підвезуть херсонців, які придбали квитки на потяг до Києва. "Укрзалізниця" зазначає, що ремонт колій вже в процесі.
Варто зазначити, що окупанти цієї ночі активно обстрілювали Херсон. Про це в ефірі телеканалу "Київ" розповів радник мера Херсона Роман Головня.
Цієї ночі був один з найінтенсивніших обстрілів Херсону. Всю ніч гатили по місту, зранку теж чути вибухи. Був достатньо масивний обстріл саме центру міста.
Радник мера додав, що окупанти обстрілюють не лише адміністративні будівлі, але й житлові будинки, заклади освіти та лікарні.
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