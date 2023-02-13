Згідно з дослідженнями UBI Research компанія Samsung Display у 2024 році збирається наростити виробництво екранів QD-OLED. Потужності зростуть на 50%. Крім того, вже у 2023 році очікується випуск 77- і 49-дюймових ТВ-панелей. Зараз доступні телевізори найрізноманітніших розмірів. Традиційно екран розміщують у вітальні, і він стає важливим елементом дизайну. Розглянемо сім вдалих способів розташування телевізора для комфортного перегляду.

Основні принципи

Розміщення телевізора у вітальні залежить від кількох факторів:

розмір і форма приміщення;

звички користувачів;

інтер'єр.

У багатьох квартирах зроблено перепланування: вітальня може бути поєднана з кухнею або передпокоєм, змінені перегородки. Що скромніша площа кімнати, то меншу вибирайте діагональ дисплея. Щоб перегляд був комфортним, потрібно сідати не надто близько до екрана.

Хтось звик мигцем дивитися новини вранці. Інша справа - затишно влаштуватися перед сном за серіалом. Від цього також залежить розміщення телевізора.

Вибирайте панель, яка відповідає дизайну кімнати. Якщо оздоблення та меблі виконані у світлих тонах, доречним буде телевізор із білим корпусом. Чорний підійде, якщо в інтер'єрі використовуються контрастні рішення. А тепер кілька ідей встановлення екрана.

На стіні - найпоширеніший варіант

Перевага такого рішення - економія місця. Прикріплений до стіни телевізор не заважатиме. Знизу можна поставити тумбу або комод. Диван або крісла мають розташовуватися навпроти, щоб було зручно дивитися фільми та передачі. Вибирайте відповідну стіну, враховуючи обстановку кімнати.

У кутку - нестандартне рішення

Хороший варіант для прохідної або невеликої вітальні. Кутове розташування TV-панелі поліпшить ергономіку простору і допоможе розбити його на цільові зони. Також поміститься більше меблів. Такий варіант підійде, якщо у кімнати складна архітектура, багато кутів.

Розміщення між вікнами

Шафа або сервант можуть не влізти або виглядатимуть негармонійно. А ось для телевізора місця вистачить. Його можна поставити на комод або підставку між вікнами. Під час перегляду штори або жалюзі, ймовірно, доведеться закривати.

Телевізор під сходами

Ідея для дворівневих квартир або будинків. Використавши місце під сходами, можна облаштувати затишний куточок для сімейного дозвілля. Монітор буде захований із проходу. Таке рішення підійде для просторих приміщень.

У вбудованих меблях

Панель стає одним цілим із гарнітуром, не виділяється і не привертає увагу. Неважливо, чи буде це легка каркасна конструкція, чи масивна стінка з дуба, телевізор гармонійно стане в передбачене місце. Ще один плюс - його неможливо випадково зачепити і перекинути.

У центрі кімнати

Варіант для тих, хто не боїться складного зонування. Дроблення великої кімнати набирає популярності, і його не варто відкидати. Телевізор встановлюють на спеціально зведену конструкцію. Це дає змогу відокремити зону відпочинку, обідній куточок і робочий кабінет у квартирах-студіях. Важливо дотриматися візуальних пропорцій.

У ніші кімнати

Її облаштовують спеціально з метою розбавлення простору. Цікаве рішення для надання інтер'єру фактурності. Архітектурна задумка виглядає незвично й оригінально.

Важливо продумати розташування телевізора у вітальні, щоб він став красивим елементом обстановки. Класичне або нестандартне рішення - справа особистого вибору. А щоб зробити його було легше, ознайомтеся з моделями на Comfy.ua.