Колектив Національної академії СБУ продовжує допомагати нашим захисникам.

На фронт передали автомобіль Ford, 8 буржуйок, генератор, сухпайки та солодощі. Все це отримають військовослужбовці 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які наразі боронять східний напрямок.

"Кожен має робити свій внесок і допомагати тим, чим може. Ви бачите, що ми постійно передаємо на фронт автомобілі для наших захисників. Однак це лише частина того, що ми робимо у співпраці з меценатами", – зазначив ректор Академії СБУ Андрій Черняк.

"Волонтерська діяльність нашого навчального закладу є системною. Вже понад три десятки автомобілів, придбаних на кошти співробітників та курсантів Академії, допомагають українському війську. Ми намагаємось максимально допомагати тим, хто захищає Україну на передовій", - йдеться в повідомленні.