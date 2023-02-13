Допомога ЗСУ: автомобіль від колективу Академії СБУ поїде на Авдіївський напрямок [ Редагувати ]
Колектив Національної академії СБУ продовжує допомагати нашим захисникам.
На фронт передали автомобіль Ford, 8 буржуйок, генератор, сухпайки та солодощі. Все це отримають військовослужбовці 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які наразі боронять східний напрямок.
"Кожен має робити свій внесок і допомагати тим, чим може. Ви бачите, що ми постійно передаємо на фронт автомобілі для наших захисників. Однак це лише частина того, що ми робимо у співпраці з меценатами", – зазначив ректор Академії СБУ Андрій Черняк.
"Волонтерська діяльність нашого навчального закладу є системною. Вже понад три десятки автомобілів, придбаних на кошти співробітників та курсантів Академії, допомагають українському війську. Ми намагаємось максимально допомагати тим, хто захищає Україну на передовій", - йдеться в повідомленні.
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