В Україні хочуть скасувати свята 1 травня та 8 березня [ Редагувати ]
В Україні хочуть скасувати свята 1 травня та 8 березня. Про це свідчить проєкт закону на сайті Верїовної Ради України.
Законопроект передбачає заміну 8 березня на 25 лютого – на честь дня народження Лесі Українки.
А замість 1 травня вихідним днем пропонується зробити 9 березня – у день народження Тараса Шевченка.
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