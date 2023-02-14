У столиці Німеччини назвали площу на честь міста Одеси [ Редагувати ]
На знак солідарності з українським народом. У столиці Німеччини назвали площу на честь міста Одеси. Кому належить ця ідея? І як її сприйняли місцеві? Тетяна Логунова розкаже.
Ліхтенберг - один із дванадцяти адміністративних районів Берліна. Тут багато типових для колишньої НДР панельних будинків і на кожному кроці - вказівники на головну історичну пам'ятку району - музей Карлгорст. Місце, де у травні 1945-го було підписано акт про капітуляцію нацистської Німеччини і завершилася Друга Світова війна в Європі. Саме тут, у Ліхтенбергу нещодавно з'явилася площа, названа на честь українського міста - Одеська.
Сама ідея належить меру Берліна. Влітку минулого року Франциска Гіффай запропонувала керівникам районів назвати вулиці чи площі на честь українських міст. На знак солідарності з народом України. І першим це зробив Ліхтенберг.
Невеличка площа у жвавому кварталі району. Поруч аптека, магазини та квітковий базар. Вже кілька тижнів місцеві звикають, що в неї є назва - Одесаплатц, або Одеська площа.
Міхаель Грунст, бургомістр берлінського району Ліхтенберг:
Ми були і досі шоковані повномасштабним нападом росії на Україну. І для нас було важливим крім допомоги біженцям та відправки гуманітарної допомоги, зробити щось символічне. Тож коли мер Берліна озвучила свою пропозицію, ми одразу сказали - так, ми це зробимо.
Яку площу назвати на знак солідарності з Україною визначилися одразу - розповідає пан Грунст. Обрали ту, у якої досі не було назви. Щоб обійтися без зайвих бюрократичних процедур та не витрачати гроші на перейменування.
Міхаель Грунст, бургомістр берлінського району Ліхтенберг:
В Берліні дуже важко перейменовувати вулиці. Нам пощастило, що у цієї площі не було назви і ми змогли зробити все швидко. Вона прекрасно підійшла.
А от щодо назви - були вагання. Обговорювали кілька українських міст. Зупинилися на Одесі.
Міхаель Грунст, бургомістр берлінського району Ліхтенберг:
Одеса, як і усі інші міста та села України, є символом боротьби проти росії. Одеса -це портове місто на Чорному морі, з якого в різні країни світу відправляють зерно. Одеса - це дуже європейське місто. А росія напала на Україну через те, що ваша країна обрала європейський шлях.
Щоправда, назву спочатку написали на російський манер - з двома літерами "с". Помилку виправили активісти з української громади.
Міхаель Грунст, бургомістр берлінського району Ліхтенберг:
До нас звернулися українські друзі і запитали, чи не можна прибрати з назви зайву "с". Ми сказали, звісно. І тепер наша площа "Одеська", з однією літерою "с", так, як це місто називають українці.
Місцевим нова назва подобається.
Це одна із форм підтримки України. І вважаю, що це правильно.
О, я щойно побачила нову назву. Якби там не було, я за, повністю підтримую.
Крім площі, в Берліні з'явився парк названий на честь українського міста - Харківський. Він розташований в районі Штегліц.
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