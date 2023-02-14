"Експрес закоханих" вирушив у романтичну подорож. У Києві в День святого Валентина в "Укрзалізниці" організували спеціальний рейс - із вечерею у купе і видами вечірнього міста з вікна. Про побачення під час подорожі розкаже наша Ніна Коломієць.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

На Центральному залізничному вокзалі у Києві сьогодні - особлива атмосфера. Надвечір тут багато людей з квітами. Хтось поспішає зустріти близьку людину з потяга. А деякі пари - прямують на побачення сюди, на першу колію. Звідси стартує "Потяг до тебе" - так в "Укрзалізниці" назвали романтичний маршрут, створений спеціально до Дня закоханих.

У новенькому вагоні сьогодні особливе оздоблення. Коридор прикрашений гірляндами із сердечок. Кожне купе - розраховане на двох пасажирів. І воно схоже на столик у ресторані на колесах. Сюди можна замовити страви зі спеціального меню від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Такими частують перших осіб у дипломатичних рейсах. І поласувати вечерею у дорозі, під романтичну музику. 5 купе у цьому потязі - заброньовані для військових і їхніх половинок.

Квитки на цей рейс коштують трохи більше як 200 гривень. Вирушити у таку романтичну подорож можна буде також у ці вихідні, о 12:56. Кожен охочий може забронювати місця на сайті "Укрзалізниці" за маршрутом "Київ-Пасажирський - Київ-Романтичний". Поїздка триватиме 2 з половиною години кільцем навколо столиці. І її не зіпсують навіть відключення електроенергії, адже вагони тягне ось такий ретро-паровоз. А значить тепло і особлива атмосфера - гарантовані.