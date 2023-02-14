"Експрес закоханих": "Укрзалізниця" організувала спеціальний рейс до Дня святого Валентина [ Редагувати ]
"Експрес закоханих" вирушив у романтичну подорож. У Києві в День святого Валентина в "Укрзалізниці" організували спеціальний рейс - із вечерею у купе і видами вечірнього міста з вікна. Про побачення під час подорожі розкаже наша Ніна Коломієць.
Ніна Коломієць, кореспондентка:
На Центральному залізничному вокзалі у Києві сьогодні - особлива атмосфера. Надвечір тут багато людей з квітами. Хтось поспішає зустріти близьку людину з потяга. А деякі пари - прямують на побачення сюди, на першу колію. Звідси стартує "Потяг до тебе" - так в "Укрзалізниці" назвали романтичний маршрут, створений спеціально до Дня закоханих.
У новенькому вагоні сьогодні особливе оздоблення. Коридор прикрашений гірляндами із сердечок. Кожне купе - розраховане на двох пасажирів. І воно схоже на столик у ресторані на колесах. Сюди можна замовити страви зі спеціального меню від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Такими частують перших осіб у дипломатичних рейсах. І поласувати вечерею у дорозі, під романтичну музику. 5 купе у цьому потязі - заброньовані для військових і їхніх половинок.
Квитки на цей рейс коштують трохи більше як 200 гривень. Вирушити у таку романтичну подорож можна буде також у ці вихідні, о 12:56. Кожен охочий може забронювати місця на сайті "Укрзалізниці" за маршрутом "Київ-Пасажирський - Київ-Романтичний". Поїздка триватиме 2 з половиною години кільцем навколо столиці. І її не зіпсують навіть відключення електроенергії, адже вагони тягне ось такий ретро-паровоз. А значить тепло і особлива атмосфера - гарантовані.
по темі
У день закоханих, попри романтичність свята, існують і заборони
Люди, які ховаються по підвалах, розповідають, що загарбники їх не лише обстрілюють, а й труять газом. Проте навіть за таких умов виїжджати готові не всі. Наш воєнкор Стас Кухарчук провів день із екіпажем підрозділу "Білий янгол". Він розповість про тих, чия місія - евакуювати цивільних.
Підігріває дискусію про авіацію на цій зустрічі генсек НАТО Єнс Столтенберг. Якщо раніше він уникав цього питання, то тепер наголошує - обговорення триває. А от верховний представник ЄС з питань безпеки поки Жозеп Боррель - відмовчується.
За якою допомогою переважно звертаються до медичних працівників? Про роботу мобільних бригад медиків - розкаже Анатолій Журавльов.
Сніжана Сидорук бачила маневри на власні очі. Якою буде відповідь українських бійців на вторгнення - дивіться в її репортажі.
Про кардинальну зміну політики Німеччини щодо росії, фатальні помилки уряду Меркель та шанси побачити путіна на лаві підсудних - ми поговорили з депутатом Бундестагу від партії "Зелені" та головою німецько-української парламентської групи Робіном Вагенером. Дивіться далі.