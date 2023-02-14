Резніков обговорив співпрацю з міністром оборони Бельгії, зокрема щодо розмінування [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Сьогодні, 14 лютого, в Брюселі пройшла зустріч міністрів України та Бельгії, на якій вони обговорили перспективи подальшої співпраці.
Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков в Facebook.
"Провели зустріч з пані Міністром оборони Бельгії Людівін Дедондер", - повідомив Резніков.
За його словами, під час зустрічі вони обговорили перспективи подальшої співпраці між Україною та Бельгією.
"Серед яких - посилення наших спроможностей по розмінуванню. В тому числі - морському", - пояснив міністр.
Крім того, Резніков подякував Бельгії за їх підтримку, в тому числі й за військову.
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