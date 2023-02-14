Вони познайомились у перші дні повномасштабної війни на Херсонщині: зворушлива історія кохання пораненого бійця та медсестри [ Редагувати ]
Зворушлива історія до Дня святого Валентина про закоханих, які познайомилися у перші дні повномасштабної війни на Херсонщині. Важкопоранений боєць 59-ої окремої мотопіхотної бригади не знав, чи побачить знову медсестру, яка доглядала за ним в олешківській лікарні. Проте любов подолала і біль, і полон, і навіть окупацію.
На цьому відео - здійснення спільної мрії Богдана та Анастасії, вони стали подружжям. Їхня історія почалася торік у лютому. Богдан, який був контрактиком і служив у 59-й окремій мотопіхотний бригаді, дістав важке поранення у перший же день повномасштабної війни. Сталося це біля Олешок на Херсонщині.
Богдан Нечипорук, військовослужбовець Збройних сил України:
Колоною пересувалися до Кримського напрямку і колоною і нас ворожа авіація нас побачили, і вже тримала маршрут за нами. Я біг, виходить з другом, з побратимом, я впав перед ним і всі осколки взяв на себе.
Важкопораненого Богдана відвезли до шпиталю в Олешках. Там бійцю ампутували ліву ногу. Але доля помʼякшила цей удар - юнак познайомився у лікарні із Настею.
Богдан Нечипорук, військовослужбовець Збройних сил України:
Вона в мене медсестра. Надавала теж медичну допомогу мені. І почали спілкуватися, потім вона коли мене перевели в Херсон, вона почала до мене приїжджати.
Але війна розʼєднала закоханих. До лікарні у Херсоні вдерлися російські окупанти, і Богдан, а з ним ще четверо важкопоранених українських вояків, потрапили у полон.
Богдан Нечипорук, військовослужбовець Збройних сил України:
Спочатку ми їм говорили, що ми цивільні, а потім по наших історіях подивилися, що ми військові. Тоді вже в нас, ми були під контролем їхнім вже вони у нас все позабирали. Допити так само. Журналісти. ФСБ їхнє і так.
Телефон відібрали. Богдан не знав, як там його Настя в окупованих Олешках і дуже хвилювався. А одинадцтого листопада хтось із медиків розказав полоненим, що українські військові визволили Херсон.
Богдан Нечипорук, військовослужбовець Збройних сил України:
Заїхали, там прапори наші підняли. Спочатку я не вірив, кажу завезіть мене, я хочу подивитися чи це правда чи ні. Чи їдьте. Скажіть. щоб мене вже забрали звідси. і тоді до мене приїхали хлопці в цивільному, дали мені записку від мого брата, брат військовий, і він сказав: ці хлопці завезуть тебе до мене.
Номер коханої Богдан знав напамʼять, тож, щойно зустрівся із братом, зателефонував дівчині.
Богдан Нечипорук, військовослужбовець Збройних сил України:
Рада була, плакала, що я вже повернувся до своїх хлопців на підконтрольну території і вже їду додому.
Насті вдалося вирватися із окупації - дівчина 4 дні добирался до батьків Богдана на Хмельниччину. Там чекала на нареченого, поки той проходив реабілітацію та вчився ходити на протезі. Розрадою були телефонні розмови.
- Я тебе чекаю, дуже за тобою скучив. - Ти моє сонечко. - І дуже тебе люблю. - Я тебе дуже люблю.
Одинадцятого лютого молодята побралися у Славуті, на Хмельниччині - звідти родом Богдан. Коли завершиться медовий місяць, планує продовжити службу у Збройних сили України.
по темі
Герої нашого наступного сюжету пройшли випробування відстанню, а війна тільки загартувала їхні почуття. Усі подробиці романтичної історії - розповість Інна Гогой.
Інструктор з виживання та адаптації у критичних ситуаціях з тридцятирічним стажем Гліб Скоробогатов проводить в Одесі тренінги для містян. Щоб відвідувачі усвідомили: до можливої небезпеки можна і треба готувати тіло, мозок та навіть оселю.
Через брак західних запчастин у російських авіакомпаній все частіше відбуваються повітряні інциденти. І навіть авіаканібалізм, який без роздумів узаконили, не рятує. Так само як і крадіжка - росавіація прибрала до рук 180 іноземних повітряних суден.
Загинули 46 людей, 80 були поранені. Вони дотепер лікують фізичні і душевні рани. Олена Мендалюк розповість більше.
Це саме той підрозділ, який ворог доукомплектовував уже кілька разів. Вперше - після Ірпеня та Бучі, а потім - після поразки під Донецьком. І в цей самий час кремлівське керівництво розповідає, що "наступ іде за планом". Про те, чи вірять росіяни брехні - розкаже Карина Вакарєва.
Люди, які ховаються по підвалах, розповідають, що загарбники їх не лише обстрілюють, а й труять газом. Проте навіть за таких умов виїжджати готові не всі. Наш воєнкор Стас Кухарчук провів день із екіпажем підрозділу "Білий янгол". Він розповість про тих, чия місія - евакуювати цивільних.