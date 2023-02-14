Попри морозний день до наметового містечка в центрі міста прийшло багато охочих.

Гроші на дрон для військових два дні поспіль збирали на благодійному ярмарку в Ужгороді. Присвятили акцію до Дня Святого Валентина, тож пропонували відвідувачам усе тематичне у вигляді сердечок. А ще зізнавалися захисникам у любові. Чи вдалося зібрати необхідну суму - розкаже Ірина Ковальчук.

"Люблю ЗСУ" - під таким гаслом розгорнули романтично-благодійний ярмарок в Ужгороді. Його підготували спеціально до Дня Святого Валентина. Відвідувачі зізнавалися у почуттях нашим захисникам!

- Ми вас дуже любимо за те, що ви нас захищаєте.

- Люблю ЗСУ! Наші хлопці – найкращі.

- Слава ЗСУ! Інших версій не буде - ми переможемо!

Крафтова продукція, смаколики, сувеніри - і все у формі сердечок.

- Робила цю подушечку - сповнювала її любов'ю і магією, щоб можна було її придбати і допомогти нашим Збройним силам. Є набори прикрас, є мило, свічки. Це все робилося з душею і радістю.

Майже все тут - генд-мейд - зроблене умілими руками місцевих майстринь.

- Наших військових ми так з великою любовʼю називаємо котиками, тому бачите, отакі символічні котики у нас так само у нашій торгівлі. І бачите, тут написано наша цифра - 128 бригада.

Влаштували і безпрограшну благодійну лотерею від волонтерів.

Андріана, волонтерка:

За 50 гривень виграти багато класних призів: сертифікати, на ковзанку, кінотеатр, піцу. Багато різних призів: браслети, косметика, джеми, на любий смак.

І як обійтися без фото на згадку?

Волонтери облаштували тематичну фотозону з підручних матеріалів. Зробили сиволічні крила і серця. Кажуть, аби бюджетно було, та відвідувачам – до вподоби.

Думками я десь у Херсонській області, тому що мій тато з друзями вивозять звідти сьогодні людей. І я йому сьогодні дзовнила - як справи. Каже добре, якщо не рахувати літаючих снарядів.

І попри морозний день, до наметового містечка в центрі міста прийшло багато охочих.

Файний закарпатський глінтвейн. Смакуйте! Зігріваємо з любов'ю.

Поки ексклюзивний гість - велетенський пес Патрон розважав відвідувачів, волонтери збирали донати.

Юлія Дуб, волонтерка:

Збираємо на нічний дрон. Буде переданий нашим військовим, які займаються розвідкою, їм це якраз дуже необхідна техніка.

Ось так два дні поспіль, купуючи валентинки для найрідніших, закарпатці зробили добру справу! Волонтери кажуть, вдалося зібрати майже 100 тисяч. Ще стільки ж - є з попереднього заходу. На дрон не вистачає зовсім небагато. Та донати продовжують надходити!