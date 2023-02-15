У Києві поліція викрила чотирьох "вихователів" дитячого корекційного садка, які катували та знущалися з малюків. Про це повідомила столична поліція.

У приміщенні приватного закладу серед «методів» виховання було фізичне та психологічне насильство. Чотирьом працівницям за погодженням із Київською міською прокуратурою оголошено підозри.

Вихователі-садисти систематично застосували проти дітей насильство та навіть катування, заявив старший слідчий відділу розслідування злочинів, учинених проти дітей, Дмитро Федорко:

Після того, як батьки відводили діток з порушеннями фізичного розвитку до закладу, вартість перебування у якому становила від 8-ми до 15-ти тисяч гривень, за дверима розпочиналися тортури та знущання. Саме такими «методами» працівниці садочку навчали малолітніх. Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником.

Правоохоронці наразі не повідомляють, як їм вдалося викрити вихователів-садистів. На цей час потерпілими визнали трьох дітей віком від 5 до 6 років.

Правоохоронці провели обшук у дитсадку та в оселі директорки. Їм вдалося знайти речові докази злочинної діяльності фігурантів.

Наразі чотирьом працівницям повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України - катування, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Слідчі вивчають, хто ще був причетний до знущання над дітьми.