На Київщині вихователька дитячого будинку катувала 9-річну дівчинку [ Редагувати ]
У Фастівському Районі Київської області правоохоронці затримали виховательку дитячого будинку, яка катувала 9-річну дівчинку. На тілі малолітньої дитини виявили січені рани.
Про це в своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Зловмисниці загрожує до 6 років позбавлення волі.
"Просто нелюдська жорстокість до дитини. Вихователька дитячого будинку на Фастівщині, замість того аби оберігати і турбуватись про підопічну, відверто катувала 9-річну дівчинку. На тілі малолітньої виявили січені рани. Найгірше те, що такі огидні методи "виховання" у цьому закладі за попередніми даними застосовувались вже не вперше", – розповів генерал поліції.
Він уточнив, що всі 19 дітей цього закладу були вилучені і знаходяться в лікарні для проведення обстеження, а також з’ясування всіх обставин події.
"Зараз 51-річна уродженка Києва затримана і поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Подальшу її долю вирішить суд. За побої і знущання над малолітньою їй загрожує до 6 років позбавлення волі", – резюмував Нєбитов.
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