Вже майже рік містечко Гуляйполе на Запоріжжі тримає оборону [ Редагувати ]
Вже майже рік містечко Гуляйполе на Запоріжжі тримає оборону. Окупанти безліч разів намагалися оточити місто. Штурмували його. Безрезультатно. Тож свою лють тепер спрямовують на жителів міста - постійними обстрілами.
З населеного пункту вже виїхали 90% людей. Утім, критичні служби залишаються працювати. Сергій Вендін розкаже про роботу медиків у цьому прифронтовому місті.
…було шість кубов, а оце бачите скільки осталось, може, неділь на дві, максимум на три…
У підвалі міської лікарні Гуляйполя офтальмолог Олександр Рябко оселився майже рік тому. Вдома жити небезпечно, каже чоловік. Місто щодня потерпає від ворожих обстрілів.
Олександр Рябко, лікар-офтальмолог Гуляйпільської міської лікарні:
Я лічно боюся, я тута 11… весь час тут в укритті… Тож воно бахкає, то кришу знесло, то розбило. Моя хата… Якби я ночував, то не знаю чи був на цьому світі, чи нє. Кришу знесло, побило вікна…
В укритті чоловік проживає разом із чотирма колегами.
Олександр Рябко, лікар-офтальмолог Гуляйпільської міської лікарні:
Наші постілі отама осьо, дрова рубаємо сокирою на колоді. Це ось комната сьогодні, пуста була, ми привезли поставили, мер завіз, ми воду поставили, щоб вона не розмерлась, а печку топимо кожного дня.
Загарбники не раз обстрілювали й територію поблизу лікарні. Тож медикам доводилося припиняти прийом і разом з пацієнтами шукати безпечніше місце.
Олександр Рябко, лікар-офтальмолог Гуляйпільської міської лікарні:
Стараються у коридорі так стать, де більше стін, щоб не біля вікон, бо все рвалось, все діло, і воно як бахнуло. Я впав на пол, і всі стьокла посипались. Слава Богу всі очухались, льогкім іспугом отдєлалісь…
Зараз у лікарні працює 30 медиків - кілька терапевтів первинної ланки, інфекціоніст, офтальмолог, гінеколог, травматолог. Пацієнтів приймають у вцілілих після обстрілів кабінетах. Електрика - від генератора, обігріває приміщення буржуйка.
Пристосувалися, ми все робимо по розкладу.
Працювати у таких умовах складно не тільки через загрозу прильотів ворожих снарядів, а й через брак ліків. У місті не працює жодна аптека, тож медичні препарати отримують лише як гуманітарну допомогу.
Оце нам по гуманітаркє таблєткі привозять, соотвєтствєнно, раздайом те, що єсть. - В основном нам привозят ібупрофен і парацетамол.
Крім симптомів грипу та застуди пацієнти звертаються з переламами, рваними ранами та опіками після обстрілів. Їх відправляють до Запоріжжя.
Олександр Рябко, лікар-офтальмолог Гуляйпільської міської лікарні:
Травми ока, опіки, якщо він вимагає стаціонарного лікування, то я направляю в обласну лікарні, обласний травматологічний ожоговий центр.
Підтримати медиків до Гуляйполя приїхали волонтери. Привезли героїчним лікарям, які залишилися, у місті коробки з продовольчими наборами та гігієнічними засобами.
Станіслав Стойков, військовий волонтер:
Навколо Гуляйполя зараз дуже проблематично. Чутно постійні обстріли. Тут небезпечно знаходитись. Тут все побито, все розтрощене. Тут жах.
За таких умов у Гуляйполі залишається близько півтори тисячі людей.
по темі
В Авдіївці вже не залишилось жодної вцілілої будівлі, там немає опалення, електрики, газу, води. Але люди все одно живуть у цих руїнах. Станіслав Кухарчук повернувся з прифронтового міста.
Найбільше горе для батьків - ховати своїх дітей. Сина пана Петра вбив уламок російського снаряда. Хлопець був у хаті, відпочивав після робочої зміни, як біля їхнього будинку розірвався реактивний снаряд.
Ворог проводить там ротації, підвозить свіжі сили та атаками намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Та без успіху.
Майже 100 тисяч гривень збитків завдали ворожі снаряди родині пана Євгена. Це лише попередній підрахунок. Росіяни за кілька хвилин обстрілу зруйнували сімейний бізнес.
Внаслідок ворожого обстрілу по п'ятиповерхівці загинули троє людей, ще 11 отримали поранення.