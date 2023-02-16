Вже майже рік містечко Гуляйполе на Запоріжжі тримає оборону. Окупанти безліч разів намагалися оточити місто. Штурмували його. Безрезультатно. Тож свою лють тепер спрямовують на жителів міста - постійними обстрілами.

З населеного пункту вже виїхали 90% людей. Утім, критичні служби залишаються працювати. Сергій Вендін розкаже про роботу медиків у цьому прифронтовому місті.

…було шість кубов, а оце бачите скільки осталось, може, неділь на дві, максимум на три…

У підвалі міської лікарні Гуляйполя офтальмолог Олександр Рябко оселився майже рік тому. Вдома жити небезпечно, каже чоловік. Місто щодня потерпає від ворожих обстрілів.

Олександр Рябко, лікар-офтальмолог Гуляйпільської міської лікарні:

Я лічно боюся, я тута 11… весь час тут в укритті… Тож воно бахкає, то кришу знесло, то розбило. Моя хата… Якби я ночував, то не знаю чи був на цьому світі, чи нє. Кришу знесло, побило вікна…

В укритті чоловік проживає разом із чотирма колегами.

Олександр Рябко, лікар-офтальмолог Гуляйпільської міської лікарні:

Наші постілі отама осьо, дрова рубаємо сокирою на колоді. Це ось комната сьогодні, пуста була, ми привезли поставили, мер завіз, ми воду поставили, щоб вона не розмерлась, а печку топимо кожного дня.

Загарбники не раз обстрілювали й територію поблизу лікарні. Тож медикам доводилося припиняти прийом і разом з пацієнтами шукати безпечніше місце.

Олександр Рябко, лікар-офтальмолог Гуляйпільської міської лікарні:

Стараються у коридорі так стать, де більше стін, щоб не біля вікон, бо все рвалось, все діло, і воно як бахнуло. Я впав на пол, і всі стьокла посипались. Слава Богу всі очухались, льогкім іспугом отдєлалісь…

Зараз у лікарні працює 30 медиків - кілька терапевтів первинної ланки, інфекціоніст, офтальмолог, гінеколог, травматолог. Пацієнтів приймають у вцілілих після обстрілів кабінетах. Електрика - від генератора, обігріває приміщення буржуйка.

Пристосувалися, ми все робимо по розкладу.

Працювати у таких умовах складно не тільки через загрозу прильотів ворожих снарядів, а й через брак ліків. У місті не працює жодна аптека, тож медичні препарати отримують лише як гуманітарну допомогу.

Оце нам по гуманітаркє таблєткі привозять, соотвєтствєнно, раздайом те, що єсть. - В основном нам привозят ібупрофен і парацетамол.

Крім симптомів грипу та застуди пацієнти звертаються з переламами, рваними ранами та опіками після обстрілів. Їх відправляють до Запоріжжя.

Олександр Рябко, лікар-офтальмолог Гуляйпільської міської лікарні:

Травми ока, опіки, якщо він вимагає стаціонарного лікування, то я направляю в обласну лікарні, обласний травматологічний ожоговий центр.

Підтримати медиків до Гуляйполя приїхали волонтери. Привезли героїчним лікарям, які залишилися, у місті коробки з продовольчими наборами та гігієнічними засобами.

Станіслав Стойков, військовий волонтер:

Навколо Гуляйполя зараз дуже проблематично. Чутно постійні обстріли. Тут небезпечно знаходитись. Тут все побито, все розтрощене. Тут жах.

За таких умов у Гуляйполі залишається близько півтори тисячі людей.