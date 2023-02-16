Актор захоплений так не лише нашим президентом, а і кожним українцем

Король Джофрі з серілу "Гра Престолів" приїхав до України. Актор Джек Глісон, який в серіалі зіграв негідника - в житті надзвичайна людина - стверджує мій колега Юрій Куций. Він побував на зустрічі із зіркою. Його репортаж - далі.

Найскандальніший і один з найпопулярніших серіалів - "Гра Престолів" подарував глядачам сотні годин неймовірних емоцій. В серіалі були різні герої, але ненависть фанатів завоював Король Джофрі - своєю жорстокістю. Це чи не єдиний персонаж, у якого відсутні будь-які позитивні риси.

Божевільного короля-садиста зіграв ірландський актор Джек Глісон. І він приїхав до України. До Львова актор дістався на пікапі, який вони з друзями перегнали для ЗСУ. Там автівку залишили для модернізації під потреби наших захисників. І сьогодні Джек дістався нарешті Києва. Пішли знайомитися?

Актор планує пробути в Україні три-чотири дні. В нього щільний графік. В перші п'ять годин перебування в Києві він вже зустрівся з акторами, де відверто розмовляв про професію. На заваді не стала навіть повітряна тривога.

Джек, повітряна тривога, ви хочете піти в укриття? - Ні! Відповім словами класика "Шоу має продовжуватися". Я не злякався повітряної тривоги, тому що у ваших очах я побачив спокій. Ви типу "Ну тривога, ну і нехай", якби ви заметушилися, я б також почав панікувати.

Глісон також планує провести кілька майстер-класів і воркшопів з майстерності актора в столичному університеті, зустрінеться з українськими військовими, візьме участь в благодійних зборах коштів та аукціонах в підтримку ЗСУ, а також відвідає столичні театри. Зустрічі з президентом України не планує!

Джек Глісон, актор:

О! Ні! Я при зустрічі вашого президента я можу просто втратити свідомість, або просто зашаріюся. Мені здається я дуже маленька людина, щоб з ним зустрічатися.

Актор захоплений так не лише нашим президентом, а і кожним українцем.

Джек Глісон, актор:

Я приїхав, щоб ділитися тим, що вмію робити найкраще, підтримати українських акторів. Побачити, що відбувається у вашій країні на власні очі. Я вражений стійкістю українського народу, ви стоїте на боці світла, хоч іноді за це ви платите велику ціну.

Зірки світового рівня не вперше приїжджають до України на знак підтримки українському народові. Приміром нещодавно відомого американського коміка Леттермана помітили у центрі Києва. 30 квітня, неочікувано до Львова приїхала голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Тоді кінозірка привезла гуманітарну допомогу і зустріла на вокзалі пасажирів евакуаційного потягу з Покровська.