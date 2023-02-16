Американський актор, лауреат премії "Оскар" Леонардо Ді Капріо долучився коштами до благодійного фонду Олени Зеленської. Сума внеску не розголошується.

Про це пише пресслужба Фундації у Facebook.

"Ми хочемо подякувати Леонардо Ді Капріо за його внесок у Фундацію Олени Зеленської на підтримку українців. Це дозволить надати допомогу тим дітям, які найбільше постраждали від війни", – йдеться у дописі.

Зазначено, що це внесок в історію Віки з родини Родних – їй діагностовано психічний розлад. Разом із сімома своїми братами та сестрами їй довелось пережити окупацію Херсона, а також евакуюватись під дулами танків та постійними обстрілами.

Також додається, що це й історія восьми вихованців дитячого будинку сімейного типу Олешків – їхній будинок було знищено під час війни, а батько родини захищає Україну на передовій.

Крім того, повідомляється, що це й про історію 3-річної Віолети з родини Ханадєєвих, яка зараз живе у відносно безпечній Київській області. Майже 9 років тому її батьки вперше зіткнулися з російською агресією в Донецьку, яка змусила їх покинути рідний дім – з того часу вони більше не поверталися додому.

Наголошено, що Фундація підтримує всі дитячі будинки сімейного типу в Україні, де діти виховуються у справжній сімейній атмосфері.

"Ми координуємо свої зусилля з державою, аби Україна не знала сирітства. Разом ми надаємо шанс дітям мати повноцінне дитинство з доступом до освіти, медицини та добробуту", – запевнили у пресслужбі.