Іран передав росії партію далекобійних безпілотників багаторазового використання - The Guardian

Угода між москвою та Тегераном була узгоджена у листопаді. Тоді російська делегація домовилася про постачання шести безпілотників Mohajer-6, а також 12 безпілотників Shahed 191 і 129. На відміну від дронів-камікадзе, які Іран раніше постачав росії, ці БПЛА розраховані на багаторазове використання - після завдання удару вони повертаються на базу