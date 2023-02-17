Іранські інструктори прибули до Луганська, щоб допомогти росіянам з дронами [ Редагувати ]
До тимчасово окупованого Луганська прибула команда іранських інструкторів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів", - йдеться в зведенні Генштабу.
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Угода між москвою та Тегераном була узгоджена у листопаді. Тоді російська делегація домовилася про постачання шести безпілотників Mohajer-6, а також 12 безпілотників Shahed 191 і 129. На відміну від дронів-камікадзе, які Іран раніше постачав росії, ці БПЛА розраховані на багаторазове використання - після завдання удару вони повертаються на базу
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