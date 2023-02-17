Пара снайперів-прикордонників з близької відстані, наче у тирі, вправно використовує майже весь боєкомплект, знищуючи окупантів у Бахмуті Донецької області.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Оборона міста-фортеці внесла свої корективи в роботу снайперів. Вони працюють постійно, знищуючи піхоту вагнерівців. А ті навіть не встигають зрозуміти, що сталося. На своїх і вбитих їм просто начхати. Давлять "м’ясом", - йдеться в повідомленні.