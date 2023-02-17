Ворог давить "м'ясом": снайпери розповіли, як б'ють окупантів у Бахмуті [ Редагувати ]
Пара снайперів-прикордонників з близької відстані, наче у тирі, вправно використовує майже весь боєкомплект, знищуючи окупантів у Бахмуті Донецької області.
Про це повідомляє ДПСУ.
"Оборона міста-фортеці внесла свої корективи в роботу снайперів. Вони працюють постійно, знищуючи піхоту вагнерівців. А ті навіть не встигають зрозуміти, що сталося. На своїх і вбитих їм просто начхати. Давлять "м’ясом", - йдеться в повідомленні.
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