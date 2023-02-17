Щонайменше одна людина загинула та ще троє постраждали через детонацію вибухівки на оборонному підприємстві в місті Чапаєвськ Самарської області, де виробляють детонатори та вибухівку. Про це повідомляє ТАСС.

Детонація вибухової речовини сталася в одному з цехів Чапаєвського механічного заводу. Вибух пролунав 16 лютого на лінії зі спорядження капсулів-детонаторів. Загинула 46-річна жінка, постраждалих госпіталізували з черепно-мозковими травмами та опіками.

В управліннях МНС та Слідчому комітеті, а також на самому підприємстві подію не коментували. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

Чапаєвський механічний завод виробляє капсулі-детонатори, піротехнічні реле, шнури, які детонують, кумулятивні заряди та інші вибухові речовини.

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