"Це може тривати багато, багато, багато років": Столтенберг про протистояння НАТО з росією

Сьогодні, 16 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що протистояння між НАТО та Москвою може тривати багато, багато, багато, багато років