У російському Магадані почалася потужна пожежа (фото, відео) [ Редагувати ]
У місті-порті Магадан на північному сході росії спалахнула масштабна пожежа на складі з вантажною технікою.
Про це повідомляють "РИА Ноовсти".
За даними російських ЗМІ, вогонь охопив 600 квадратних метрів. За попередньою інформацією, на складі були вантажівки, які повністю згоріли.
"Як повідомили у МНС, вогнем охоплено близько 600 квадратних метрів території. Власник складу розповів, що там знаходилися вантажівки, які згоріли", - йдеться у повідомленні.
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