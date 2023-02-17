Макрон упевнений, що час для діалогу з агресором не настав [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Мирні переговори з росією поки що неможливі, оскільки країна-агресор вирішила продовжувати ескалацію війни.
Про це повідомляє президент Франції Еммануель Макрон під час Мюнхенської конференції з безпеки.
"Зараз час діалогу не настав, тому що Росія обирає війну, обирає ескалацію війни. Росія вирішила атакувати цивільні об'єкти інфраструктури та вчиняти військові злочини. Відповідно, Росія не може і не виграє цю війну. Її напад має завершитися поразкою", - зазначив голова французької держави.
За його словами, зараз цивілізований світ має докласти зусиль для того, щоб використання сили не стало чимось нормальним, оскільки в іншому випадку стабільність у світі буде поставлена під сумнів.
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