Мирні переговори з росією поки що неможливі, оскільки країна-агресор вирішила продовжувати ескалацію війни.

Про це повідомляє президент Франції Еммануель Макрон під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Зараз час діалогу не настав, тому що Росія обирає війну, обирає ескалацію війни. Росія вирішила атакувати цивільні об'єкти інфраструктури та вчиняти військові злочини. Відповідно, Росія не може і не виграє цю війну. Її напад має завершитися поразкою", - зазначив голова французької держави.

За його словами, зараз цивілізований світ має докласти зусиль для того, щоб використання сили не стало чимось нормальним, оскільки в іншому випадку стабільність у світі буде поставлена під сумнів.