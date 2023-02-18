Російська ракета лишила по собі вирву діаметром у вісім метрів.

Російська армія навмисно атакує мирне населення. У Павлограді другу добу триває розбір завалів на місці влучання. 16 лютого близько третьої ночі по місту вдарили ракетами. Прицільно - по приватному сектору. Жертвою стала літня жінка, ще майже з десяток людей зазнали поранень, понад пів сотні будинків перетворилися на руїни. Про наслідки - у сюжеті Олени Мендалюк.

Російська ракета лишила по собі вирву діаметром у вісім метрів. Окупанти направили її у приватний сектор Павлограда. Пів сотні навколишніх приватних будинків перетворилися на суцільні руїни.

Другу добу триває ліквідація наслідків. Рятувальники, комунальніки та павлоградці розбирають завали. Аби віднайти хоч щось уціліле.

Вадим Соболь, постраждалий:

Все вибито, кришу зняло, в хаті все розсипалось, все розбито, мебель вся розтрощена. Все господарство знищено.

У будинку Вадима після ракетної атаки вистояли лише стіни. Чоловік не може стримати сльози, коли дивиться на що російська ракета перетворила родинний дім.

Вадим Соболь – постраждалий:

В 75-м году своїми руками збудували цей дім. Строілись 2 роки. Виростили нас, тут недавно пішли з життя. І я пенсіонер збирався тут жити. В суботу хотім приїхати помідори садить, розсади і дали мені ці кацапи посіяти.

Будинок зруйнований, а ми живі - це перші слова, які почула пані Наталя одразу після прильоту від своїх синів. Вони спали, коли за кілька метрів від них впала ракета.

Єгор – постраждалий:

Мене закидало будівельним брухтом, склом і на мене впала віконна брама. Молодший брат же, йому пощастило - на нього нічого не попало, він вийшов з цієї кімнати повністю неушкоджений.

Звісно, каже пані Наталя, головне, що діти вціліли, але розбирати рідну домівку по цеглині дуже важко.

Наталія Скринік, постраждала:

2 мая 57-го року я народилась і в цей момент було закладено фундамент цього дому. Ну як, ось тут душа болить те, що батьківщина. І якась сволота в одну мить зруйнувала моє минуле і тепер майбутнього тоже. Майбутнього мого сина.

Чергова ракетна атака росії забрала життя літньої жінки. Ще 8 павлоградців звернулися по допомогу до лікарів. Від госпіталізації вони відмовились.

Олексій Григорук, заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Це подряпини, різані рани обличчя, верхніх, нижніх кінцівок. Вони будуть спостерігатися сімейними лікарями.

За фактами ракетного удару відкрили кримінальне провадження - порушення законів та звичаїв війни, його об'єднали із умисним вбивством. За попередніми оцінками, 10 будинків вщент зруйновані, ще більше пів сотні - частково. Деякі витрати на відновлення готова покрити міська влада. Постраждалим дадуть будматеріали. Також виділять кошти.

Анатолій Вершина, міський голова Павлограда:

Ми передбачили, що тій категорії, де можна надати матеріали і самі люди зроблять так, щоб відновити цей будинок. Друга категорія, це та категорія, яка отримає не якісь матеріали, а матеріальну допомогу, і третя категорія також отримає матеріальну допомогу, але більшу. Звісно, що у повному обсязі компенсувати ми не зможемо.

Суми компенсацій у міськраді не називають, ще триває обстеження. Коли всі акти будуть складені - постраждалі мають подати заяви на відшкодування через "Дію".