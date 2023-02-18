Чи то совість замучила, чи злякалися за своє майбутнє?

Росіяни перестали бачити своє майбутнє з росією? Все частіше громадяни країни-терористки намагаються знайти варіанти як отримати паспорт іншої держави. Як вони це роблять та чи все так просто - Юрій Куций дослідив.

Війна змінила все. Якщо ще пів року тому росіяни пишалися собою… То зараз про своє громадянство вони воліють забути. Або й зовсім виїхати з федерації та отримати громадянство іншої країни.

Ось наприклад, наприкінці грудня минулого року російський інженер-авіатор попросив притулок у США в обмін на секретну інформацію про новий проект росії. Про це повідомив сайт Yahoo News з посиланням на звіт Прикордонно-митної служби та на джерела в американській розвідці.

Чоловік разом із родиною прибув на броньованому позашляховику та попросив дозволу на в'їзд до США, оскільки побоювався переслідувань за участь у протестах проти путіна на підтримку ув'язненого російського дисидента Олексія Навального. Потім він сказав представникам Прикордонно-митної служби, що має інформацію, яку розшукує уряд США.

Звичайно, таким персонажем зацікавилися федерали.

Він розповів, що був інженером-будівельником і що його минула робота включала роботу ... з 2018 по 2021 рік у створенні конкретного типу військового літака на авіаційному заводі Туполєва в місті Казань. Також він описав тип літака як "штурмовик" і сказав, що він називається "Білий лебідь-TУ-160", мовляв, це буде найбільшим військовим літаком.

Близько півтора тижня представники Прикордонно-митної служби і Міністерства внутрішньої безпеки перевіряли дані про чоловіка, і приблизно 11 січня він був визнаний таким, що заслуговує на довіру і потенційно цікавий для США. Як наголосили джерела в уряді, росіянина було передано до ФБР для подальшого допиту.

Чи то совість замучила, чи злякалися за своє майбутнє? Співробітник ПВК "Вагнера" і співробітниця ФСБ попросили політичного притулку у Франції. Про це The Insider повідомив засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осечкін.

Одна людина має відношення до роботи штабу і команди Пригожина, друга - співробітниця ФСБ. Зараз кожен з цих людей даватиме свідчення про військові злочини, сподіваюся, у них буде можливість співпраці з Міжнародним розслідуванням і надавати свідчення щодо Євгена Пригожина та інших осіб путінського режиму.

Їх свідчення можуть допомогти розслідуванню військових злочинів країни-терористки. Але що робити росіянам, які не володіють важливою інформацією? Народжувати… не в росії! Так понад 5000 вагітних росіянок прибули до Аргентини за останні місяці. Лише на одному рейсі у минулий четвер було 33 жінки на останніх тижнях вагітності, повідомили чиновники.

Флоренція Каріньяно, директорка імміграційної служби Аргентини:

Проблема полягає у тому, що вони приїжджають до Аргентини, реєструють своїх дітей як аргентинців. Наш паспорт є дуже престижним у всьому світі. Він дозволяє в'їжджати до 171 країни без візи.

Бонусом є і те, що батьки дітей, які народились в Аргентині, також мають право на постійну посвідку на проживання в країні, а потім навіть можуть отримати аргентинський паспорт. Як заявила Каріньяно, все це викликає занепокоєння у аргентинської влади, і тепер за фактом такого виду "туризму" розпочато розслідування.

Донедавна був у росіян і простіший варіант - купити громадянство, але і це віконце зачиняється. Однією з перших країн стала Чорногорія! Там закрили програму "золотих паспортів", тобто надання громадянства в обмін на інвестиції в економіку. Про це уряд країни повідомив Єврокомісію.