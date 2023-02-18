У місті оголошено план-перехоплення: у Кривому Розі невідомі влаштували стрілянину (відео) [ Редагувати ]
У Кривому Розі невідомі на BMW X5 влаштували стрілянину на подвірʼї багатоквартирного будинку.
Як повідомляють ЗМІ, попередньо відомо, що компанія чоловіків на позашляховику щось не поділила з водієм іншої автівки.
Озброєні молодики відкрили вогонь по своєму кривднику з помпової рушниці та травматичного пістолета.
Попередньо, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
На місці стрілянини працюють поліцейські, у місті оголошено план-перехоплення.
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