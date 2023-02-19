Жіноча збірна України з біатлону достроково завершила чемпіонат світу в Обергофі [ Редагувати ]
Жіноча збірна України з біатлону достроково завершила чемпіонат світу в німецькому Обергофі. У неділю, 19 лютого, Юлія Джима пропустить останню гонку чемпіонату світу з біатлону - масстарт. Про це повідомила Федерація біатлону України.
Як стало відомо сьогодні зранку, застуда, через яку Юлія Джима пропустила естафету, не дозволить їй взяти участь і в гонці з масовим стартом. На жаль, у жіночому мас-старті ми залишаємось без українського представництва.
Масстарт - остання гонка програми чемпіонату світу, де змагаються ТОП-30 найкращих біатлоністів. На ЧС-2023 в німецькому Обергофі масстарти відбудуться в неділю, 19 лютого. 32-річна Джима - єдина українка, яка відібралася до жіночого масстарту.
У заключний день чемпіонат світу на масстарт вийдуть Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Вони відібралися до чоловічого масстарту, який почнеться о 13:30.
Напередодні збірна України фінішувала на 14-му місці в жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону, загалом змагалися 16 збірних. Це найгірший результат в історії команди.
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Два українські біатлоністи відібралися до гонки з масовим стартом на чемпіонаті світу - Дмитро Підручний та Антон Дудченко. У жінок до гонки з масстартом відібралася лише Юлія Джима. Це її перший масстарт на першості світу за останні сім років.
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У змішаній естафеті за збірну України бігтимуть: Анастасія Меркушина - Юлія Джима - Дмитро Підручний - Антон Дудченко. Естафета відбудеться в середу, 8 лютого, о 15:45.
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