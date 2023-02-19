Жіноча збірна України з біатлону достроково завершила чемпіонат світу в німецькому Обергофі. У неділю, 19 лютого, Юлія Джима пропустить останню гонку чемпіонату світу з біатлону - масстарт. Про це повідомила Федерація біатлону України.

Як стало відомо сьогодні зранку, застуда, через яку Юлія Джима пропустила естафету, не дозволить їй взяти участь і в гонці з масовим стартом. На жаль, у жіночому мас-старті ми залишаємось без українського представництва.

Масстарт - остання гонка програми чемпіонату світу, де змагаються ТОП-30 найкращих біатлоністів. На ЧС-2023 в німецькому Обергофі масстарти відбудуться в неділю, 19 лютого. 32-річна Джима - єдина українка, яка відібралася до жіночого масстарту.

У заключний день чемпіонат світу на масстарт вийдуть Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Вони відібралися до чоловічого масстарту, який почнеться о 13:30.

Напередодні збірна України фінішувала на 14-му місці в жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону, загалом змагалися 16 збірних. Це найгірший результат в історії команди.