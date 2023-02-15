Два українські біатлоністи відібралися до гонки з масовим стартом на чемпіонаті світу - Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Ще один українець, Артем Тищенко, став першим запасним на участь у гонці (він стартуватиме, якщо хтось відмовиться).

У середу, 15 лютого, він показав найкращий результат в індивідуальній гонці серед чоловічої команди України. 12 місце - другий за якістю результат у кар'єрі нашого спортсмена.

Масстарт - остання гонка програми чемпіонату світу, де змагаються ТОП-30 найкращих біатлоністів. На ЧС-2023 в німецькому Обергофі масстарти відбудуться в неділю, 19 лютого.

У жінок до гонки з масстартом відібралася лише Юлія Джима. Це її перший масстарт на першості світу за останні сім років.

Сьогодні вона замкнула ТОП-40 в індивідуальній гонці. Вона стала єдиною українкою, що потрапила до залікової зони.

Чемпіонкою індивідуальної гонки стала шведка Ганна Еберг. Від неї Джима відстала на 5:45 хвилин.

Анастасія Меркушина готується до одиночної змішаної естафети, яка відбудеться в четвер, 16 лютого.