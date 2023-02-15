Чемпіонат світу з біатлону: Підручний, Дудченко та Джима відібралися на масстарт [ Редагувати ]
Два українські біатлоністи відібралися до гонки з масовим стартом на чемпіонаті світу - Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Ще один українець, Артем Тищенко, став першим запасним на участь у гонці (він стартуватиме, якщо хтось відмовиться).
У середу, 15 лютого, він показав найкращий результат в індивідуальній гонці серед чоловічої команди України. 12 місце - другий за якістю результат у кар'єрі нашого спортсмена.
Масстарт - остання гонка програми чемпіонату світу, де змагаються ТОП-30 найкращих біатлоністів. На ЧС-2023 в німецькому Обергофі масстарти відбудуться в неділю, 19 лютого.
У жінок до гонки з масстартом відібралася лише Юлія Джима. Це її перший масстарт на першості світу за останні сім років.
Сьогодні вона замкнула ТОП-40 в індивідуальній гонці. Вона стала єдиною українкою, що потрапила до залікової зони.
Чемпіонкою індивідуальної гонки стала шведка Ганна Еберг. Від неї Джима відстала на 5:45 хвилин.
Анастасія Меркушина готується до одиночної змішаної естафети, яка відбудеться в четвер, 16 лютого.
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У змішаній естафеті за збірну України бігтимуть: Анастасія Меркушина - Юлія Джима - Дмитро Підручний - Антон Дудченко. Естафета відбудеться в середу, 8 лютого, о 15:45.
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