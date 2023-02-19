В Україні вже завтра, 20 лютого, розпочнеться цілий святковий тиждень - Масляна. Дата свята щороку змінюється у залежності від церковного календаря і дня святкування Великодня, тому у 2023 році Масляна припала на період з 20 до 26 лютого.

У народі за кожним днем Масляної закріпилися особливі назви, які демонструють певні звичай й традиції, що відбуваються в той день.

Понеділок - зустріч

У перший день Масляної потрібно зустрічати гостей вдома, пекти млинці й прикрашати дім опудалом із соломи.

Вівторок - загравання

На другий день свята незаміжні дівчата повинні влаштовувати оглядини: звати у гості хлопців або гуляти з ними. До того ж цього дня починаються сватання.

Середа - ласунка, перелом, розгул

Третій день Масляної славиться так званими "тещиними млинцями": тещі мають запрошувати своїх зятів у гості й годувати млинцями.

Четвер - широкий, розгуляй

Цього дня Масляна набирає силу, тому в четвер потрібно влаштовувати гучні гуляння з родичами, друзями й усіма охочими.

П'ятниця - тещині вечори

Увечері в п'ятниці зять мусить пригостити тещу млинцями, щоб їхні стосунки завжди були гармонійними й мирними.

Субота - проводи, посиденьки зовиці

Жінки кличуть у суботу до себе сестру чоловіка (зовицю) і пригощають її млинцями, дарують цінні подарунки.

Неділя - прощена неділя

Цього дня потрібно просити одне в одного прощення й пробачати іншим, щоб очиститися перед Великим постом.