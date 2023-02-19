Масляна 2023: значення свята та правила на кожен день тижня [ Редагувати ]
В Україні вже завтра, 20 лютого, розпочнеться цілий святковий тиждень - Масляна. Дата свята щороку змінюється у залежності від церковного календаря і дня святкування Великодня, тому у 2023 році Масляна припала на період з 20 до 26 лютого.
У народі за кожним днем Масляної закріпилися особливі назви, які демонструють певні звичай й традиції, що відбуваються в той день.
Понеділок - зустріч
У перший день Масляної потрібно зустрічати гостей вдома, пекти млинці й прикрашати дім опудалом із соломи.
Вівторок - загравання
На другий день свята незаміжні дівчата повинні влаштовувати оглядини: звати у гості хлопців або гуляти з ними. До того ж цього дня починаються сватання.
Середа - ласунка, перелом, розгул
Третій день Масляної славиться так званими "тещиними млинцями": тещі мають запрошувати своїх зятів у гості й годувати млинцями.
Четвер - широкий, розгуляй
Цього дня Масляна набирає силу, тому в четвер потрібно влаштовувати гучні гуляння з родичами, друзями й усіма охочими.
П'ятниця - тещині вечори
Увечері в п'ятниці зять мусить пригостити тещу млинцями, щоб їхні стосунки завжди були гармонійними й мирними.
Субота - проводи, посиденьки зовиці
Жінки кличуть у суботу до себе сестру чоловіка (зовицю) і пригощають її млинцями, дарують цінні подарунки.
Неділя - прощена неділя
Цього дня потрібно просити одне в одного прощення й пробачати іншим, щоб очиститися перед Великим постом.
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